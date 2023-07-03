روي فيتوريا يصل المغرب لمؤازرة المنتخب الأولمبي ضد غينيا

وصل روي فيتوريا مدرب منتخب مصر إلى مدينة طنجة المغربية لمؤازرة المنتخب الأولمبي.

ويسعى فيتوريا لمؤازة منتخب مصر الأولمبي الذي يقوده روجيرو ميكالي قبل مواجته الحاسمة ضد غينيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

منتخب مصر كان قد تأهل لنصف النهائي بعد أن تصدر المجموعة الثانية.

وفي حالة فوز منتخب مصر على غينيا فإنه سيتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس.

ويمتلك منتخب مصر فرصتان آخرتان للتأهل لدوري للأولمبياد في حالة الخسارة ضد غينيا وهي بتحقيق المركز الثالث في البطولة أو في حال تحقيق المركز الرابع فإنه سيخوض مباراة ملحق ضد منتخب آخر من آسيا.

ويلعب في نصف النهائي الآخر المغرب ضد مالي.