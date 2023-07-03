روي فيتوريا يصل المغرب لمؤازرة المنتخب الأولمبي ضد غينيا
الإثنين، 03 يوليه 2023 - 17:46
كتب : FilGoal
وصل روي فيتوريا مدرب منتخب مصر إلى مدينة طنجة المغربية لمؤازرة المنتخب الأولمبي.
ويسعى فيتوريا لمؤازة منتخب مصر الأولمبي الذي يقوده روجيرو ميكالي قبل مواجته الحاسمة ضد غينيا.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
منتخب مصر كان قد تأهل لنصف النهائي بعد أن تصدر المجموعة الثانية.
وفي حالة فوز منتخب مصر على غينيا فإنه سيتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس.
ويمتلك منتخب مصر فرصتان آخرتان للتأهل لدوري للأولمبياد في حالة الخسارة ضد غينيا وهي بتحقيق المركز الثالث في البطولة أو في حال تحقيق المركز الرابع فإنه سيخوض مباراة ملحق ضد منتخب آخر من آسيا.
ويلعب في نصف النهائي الآخر المغرب ضد مالي.
نرشح لكم
تشكيل مصر الأولمبي - تغييران من ميكالي أمام غينيا مواعيد مباريات الثلاثاء 4 يوليو 2023 - الزمالك في الكأس ومواجهة مرتقبة لـ منتخب مصر الأولمبي فيتوريا: المنتخب الأولمبي جاهز لمواجهة غينيا.. ورسالة للاعبين مؤتمر إبراهيم عادل: جائزة أفضل لاعب لزملائي.. ولم نفعل شيئا حتى الآن مؤتمر ميكالي: مواجهة غينيا تحمل أول أحلامنا.. ولديهم ميزة عنا رباعي مصري في الفريق المثالي لأمم إفريقيا دون 23 عاما عبد الرحمن عاطف: المنتخب الأولمبي يركز على غينيا أولا ثم اللقب مدرب الجابون الأولمبي: الطرد أثر علينا أمام منتخب مصر القوي
أخر الأخبار
تحديد موعد انطلاق الدوري الإسباني 24 دقيقة | الدوري الإسباني