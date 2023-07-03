العشري لـ في الجول: فوجئت بإقالتي من تدريب فاركو.. وسأدرس العروض بعد فترة راحة

الإثنين، 03 يوليه 2023 - 17:42

كتب : بسام أبو بكر

طارق العشري - فاركو

كشف طارق العشري المدير الفني السابق لـ فاركو تفاصيل رحيله عن النادي البرتقالي.

وقال العشري لـFilGoal.com: "عند التعاقد مع فاركو وقعت لمدة موسم ونصف مضى النصف وكان يتبقى الموسم المقبل وكنت أنتظر أن يعقد معي مسؤولي النادي جلسة للاتفاق على ترتيبات الموسم الجديد والصفقات ومكان المعسكر لكني فوجئت بإقالتي".

وأضاف "فوجئت بخبر رحيلي عن فاركو كالصاعقة لأنني نقلت الفريق من مكان إلى مكان آخر وجمعنا الكثير من النقاط وفي إحدى الفترات كنا ننافس على المركز الخامس في الدوري".

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وأتم تصريحاته "سوف أحصل على فترة راحة قصيرة بعدها سوف أدرس العروض المقدمة لي سواء داخلية أو خارجية، حتى الآن لا يوجد لدي عروض مصرية ولدي بعض الاتصالات من أندية ليبية لم ترتقي للعروض الرسمية".

وتولى العشري قيادة فاركو في يناير الماضي، بعقد يمتد لموسم ونصف.

وحل العشري خلفا لإيهاب جلال مدرب منتخب مصر السابق.

ويحتل فاركو المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 32 مباراة.

الدوري المصري فاركو طارق العشري
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