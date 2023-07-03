الزناتي لـ في الجول: اخترت التوقيت المناسب للرحيل عن الجونة

يؤمن حسام الزناتي المدير الرياضي للجونة بأنه اختار الوقت الأنسب للرحيل عن النادي.

وأعلن نادي الجونة يوم الاثنين رحيل حسام الزناتي المدير الرياضي بناء على رغبته وبالاتفاق مع مجلس الإدارة.

وقال الزناتي في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "نادي الجونة هو أفضل مكان لتحقيق النجاح، تعاملت مع عقليات محترفة، ومع مسؤولين لديهم خطط للنجاح".

وأضاف "كانوا يتركون لي كافة الصلاحيات في تحديد أهداف النادي".

وأوضح "الممتاز ب كان أصعب مراحل العمل داخل الجونة، ولكننا نجحنا في العودة سريعا للدوري الممتاز بعد موسم واحد، وهذا نجاح لمنظومة الجونة ككل وليس لحسام الزناتي فقط".

وتابع "حققنا مكاسب مادية بعد بيع العديد من اللاعبين سواء داخل الدوري المصري أو خارجه، مثل سيرجي أكا لألتاي سبور التركي ووالتر بواليا للأهلي وعلي زعزع لفيوتشر".

وشدد الزناتي "اخترت التوقيت الأنسب للرحيل عن نادي الجونة، حتى يتسنى لمسؤولي الجونة اختيار شخص أخر".

وأكمل "فترة عملي داخل اتحاد الكرة كانت الأفضل بالنسبة لي، فقد نجحت مع لجنة عمرو الجنايني ومحمد فضل خلال العمل كمدير للجنة المسابقات".

واستمر "ذهبت إلى اتحاد الكرة وعقدت جلسة مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، من أجل التعرف على أفكاره التي توضح أنه سيكون مكسبا كبيرا لكرة القدم المصرية".

وأتم "سأحدد أهدافي خلال الفترة القادمة، بعد الحصول على قسط من الراحة بسبب ضغط العمل الرياضي، طموحاتي كبيرة خلال الفترة القادمة".

وكان الجونة قد حسم تأهله إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل بعد تصدر مجموعة الصعيد.

وتصدر الجونة المجموعة الأولى بـ69 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه لا فيينا.

وكشف نادي الجونة في بيان رسمي: "بعد أن قضى عددا من السنوات في خدمة نادي الجونة، جلس خلالها على رأس الهيكل الإداري والفني للنادي في فترات مهمة في تاريخ النادي، تنتهي اليوم فترة عمل حسام الزناتي كمدير رياضي".

وأضاف "ويأتي ذلك بناء على رغبته وبالاتفاق مع مجلس الإدارة، وفي ضوء ذلك يتقدم رئيس نادي الجونة ومجلس إدارته بخالص الامتنان والشكر لحسام الزناتي على مهنيته وتفانيه في العمل وكل ما قدمه للنادي".

واختتم البيان "يتمنى مجلس إدارة نادي الجونة له التوفيق والنجاح في حياته العملية والمهنية ويؤكد نادي الجونة على أن بابه سيظل مفتوحا له إذ يفتخر النادي بكونه ابنا من أبنائه".

وحسمت أندية الجونة وزد وبلدية المحلة تأهلها إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وتصدر نادي زد المجموعة الثانية بـ65 نقطة بفارق 10 نقاط عن وادي دجلة.

فيما تصدر بلدية المحلة المجموعة الثالثة بـ58 نقطة بفارق نقطة عن طنطا.

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