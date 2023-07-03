تونالي يوجه رسالة مؤثرة لميلان وجماهيره

وجه ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل يونايتد الجديد رسالة مؤثرة إلى ناديه السابق ميلان وجماهيره بعد انتقاله للدوري الإنجليزي.

وأعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي يوم الاثنين ضم الإيطالي ساندرو تونالي قادما من ميلان، ليصبح أغلى إيطالي في تاريخ كرة القدم.

وقال تونالي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "اليوم أجد نفسي مع مزيج من المشاعر في قلبي. كما تعلمون، فقد قررت خوض مغامرة جديدة".

وأضاف "أبدأ بتوجيه الشكر إلى النادي الذي رحب بي ومنحني الفرصة لأكون جزءًا من تاريخه الاستثنائي، والذي هو بالنسبة لي سيظل دائما بيتي".

وأكمل "لقد تعلمت الكثير في هذه السنوات الـ3 بين زملائي والجهاز الفني الذين دعموني ووجهوني في رحلتي. بفضلكم تمكنت من التحسن كلاعب كرة قدم وكرجل".

وتابع "أتفهم أن هذا الوداع يمكن أن يسبب مشاعر مختلطة ومن الطبيعي أن يكون هناك البعض عندما تترك جزءًا كبيرًا من قلبك، لكن من المهم أن تتذكر أنه في عالم كرة القدم، وكذلك في الحياة، تؤدي التغييرات أحيانًا إلى أوضاع أفضل للجميع".

وواصل "الآن أود أن أشكر جماهير ميلان، لن أنسى أبدا هتافاتكم، ولقب السكوديتو الـ19، وكل اللحظات الرائعة التي مررنا بها معا والحب لميلان".

أتم الدولي الإيطالي "أتمنى لنادي ميلان ومشجعيه كل التوفيق في المستقبل".

نيوكاسل ضم تونالي مقابل 70 مليون يورو بالإضافة لنسبة 10% من قيمة بيعه مستقبلا.

وذكر النادي في بيان: "يسعدنا الإعلان عن ضم ساندرو تونالي من نادي ميلان الإيطالي".

وأضاف "سينضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاما إلى صفوف الماكبايس حتى عام 2028".

وانتهت المفاوضات بنجاح ليصبح تونالي أبرز تدعيم في الصيف لكتيبة إيدي هاو.

وبحسب تقارير إيطالية فأن ميلان رفض العرض الأول والذي كان بقيمة 50 مليون يورو وطالب بزيادة القيمة المعروضة.

قيمة الصفقة جعلت تونالي أغلى لاعب إيطالي متجاوزا مواطنه جورجينيو الذي انتقل من نابولي إلى تشيلسي مقابل 57 مليون يورو في 2018.

لاعب الوسط الإيطالي هو الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي متفوقا على السويدي ألكسندر إيزاك.

وسيكون أيضا أغلى لاعب يرحل عن صفوف ميلان متفوقا على ريكاردو كاكا الذي انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2009 مقابل 67 مليون يورو.

وكشفت تقارير إلى أن عائلة اللاعب البالغ 23 عاما في لندن للتوصل للاتفاق على البنود الشخصية مع إدارة النادي الإنجليزي في ظل مشاركة تونالي في أمم أوروبا للشباب.

وسبق أن أوضح تقرير صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية إلى أن ميلان حدد الثنائي دافيدي فراتيسي لاعب وسط ساسولو وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو لتعويض رحيل تونالي.

تونالي انضم إلى ميلان في صيف 2020 وساهم في تتويج ميلان بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما.

صاحب القميص رقم 8 خاض بقميص ميلان 130 مباراة خلال 3 مواسم سجل 7 وصنع 13 هدفا.

الفوارق ليست كبيرة.. لماذا سعى نيوكاسل لضم ساندرو تونالي؟

وخاض اللاعب بقميص الروسونيري 48 مباراة الموسم الماضي وأنهى الفريق رابعا في الدوري ووصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى نيوكاسل لتعزيز قوته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الذي يعود للمسابقة لأول مرة منذ 2003.

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