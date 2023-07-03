الرياضية السعودية: النصر يحاول ضم نجم كوت ديفوار

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي النصر يحاول ضم الإيفواري سيكو فوفانا نجم لانس الفرنسي هذا الصيف.

وأوضح تقرير الجريدة السعودية أن إدارة النصر تواصل التفاوض مع نادي لانس من أجل كسب خدمات فوفانا.

وأضاف التقرير أن المفاوضات لشراء اللاعب وصلت لمبلغ 21 مليون يورو، أقل بتسعة ملايين يورو مما طلب لانس في البداية.

وأشارت الرياضية إلى أن هناك محاولات لخفض المبلغ إلى 15 مليون يورو لإتمام الصفقة.

ويمتد عقد فوفانا - 28 عاما - مع لانس إلى صيف 2025.

يذكر أن فوفانا توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي في موسم 2021-2022.

اللاعب المولود في باريس شارك مع منتخبات فرنسا للفئات السنية المختلفة، قبل يبدأ مسيرته الدولية مع كوت ديفوار في 2017.

إلى ذلك، ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن إدارة نادي النصر وقعت عقود صفقة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وحصل النصر على موافقة النادي الإيطالي لبيع اللاعب مقابل 18 مليون يورو.

وكانت إدارة النصر تنتظر توقيع النادي الإيطالي على العقود من أجل إعلان الانتقال بشكل رسمي، بعد أن تمكنت من تخفيض قيمة الصفقة التي كانت 23 مليون يورو، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ومن المتوقع أن يوقع الكرواتي على عقد يربطه بالعالمي حتى صيف 2026.

ويعد بروزوفيتش أحد أعمدة إنتر ميلان الرئيسية منذ انضمامه للفريق في 2016 قادما من ديناموز زغرب.

وبذلك يقترب لاعب الوسط الكرواتي من مزاملة كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال ونجم النصر الحالي.

وأسهم لاعب الوسط الكرواتي صاحب الـ 30 عاما في تتويج إنتر ميلان بالدوري الإيطالي وكأس السوبر وكأس إيطاليا مرتين.

وبلغ بروزوفيتش مع إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد.

أما على الصعيد الدولي شارك اللاعب في تحقيق كرواتيا لفضية كأس العالم 2018 وبرونزية 2022.