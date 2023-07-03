لجنة الحكام لـ في الجول: طاقم مصري لقمة الأهلي ضد الزمالك

الإثنين، 03 يوليه 2023 - 16:02

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الزمالك - حسين الشحات

أعلن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام المصرية عن اتخاذ قرار بتعيين طاقم تحكيم مصري لقمة الأهلي ضد الزمالك.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على استاد القاهرة يوم 13 يوليو الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة 31 بمسابقة الدوري.

وكشف فاروق لـ FilGoal.com: "تم الاستقرار على إسناد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لحكام مصريين".

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وأوضح "يأتي ذلك القرار استمرارا للتجربة الناجحة لمباريات سابقة".

وأضاف نائب لجنة الحكام "وجود تقنية الفيديو يساعد على إنجاح ومساعدة الحكام وفي وجودها ليس هناك داعي للاعتماد على حكام أجانب".

واختتم فاروق تصريحاته "جميع الحكام في القائمة الدولية ضمن قائمة الاختيارات لمباراة القمة".

ويتبقى للزمالك ثلاث مباريات في مسابقة الدوري أمام كل من فيوتشر والأهلي وفاركو.

ويلعب الزمالك غدا الثلاثاء أمام المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.

بينما الأهلي يتبقى له سبع مباريات في الدوري ويحتاج إلى ثماني نقاط فقط لحسم التتويج باللقب.

ويلعب الأهلي بعد غدا الأربعاء أمام الإسماعيلي على استاد برج العرب في المباراة المؤجلة من الجولة 18.

كما يواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري في آخر مبارياته قبل لقاء القمة.

بينما الزمالك عقب مواجهة المقاولون في الكأس، يلعب ضد فيوتشر يوم السبت المقبل في آخر مواجهاته قبل القمة.

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