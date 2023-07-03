البنك الأهلي لـ في الجول: عانينا من تغيير المدربين.. ونثق في اللاعبين رغم الموقف الصعب

يرى أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي أن الفريق عانى هذا الموسم من تغيير المدربين بسبب النتائج السيئة.

ويصارع البنك الأهلي من أجل الاستمرار في مسابقة الدوري قبل جولتين من الختام.

ويتبقى للبنك الأهلي مباراتين أمام كل من غزل المحلة وفيوتشر.

وقال أشرف نصار لـ FilGoal.com: "تركيزنا في الوقت الحالي على توفير مناخ جيد قبل المباراتين المقبلتين".

وشدد "موقفنا صعب، ولكن لدينا ثقة في جميع اللاعبين بتخطي الموقف الحالي".

ويحتل البنك الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة ولكن بفارق ثلاث نقاط فقط عن المراكز المؤدية إلى الهبوط.

وتعثر البنك الأهلي في آخر مباراتين بتعادل أمام الاتحاد وخسارة من الأهلي.

أما عن القيادة الفنية فأوضح "بابافسيليو مدرب كبير وحقق نتائج جيدة معنا ومتمسكون باستمراره في الموسم الجديد".

وأوضح "نادي البنك الأهلي عانى هذا الموسم بسبب تغيير المدربين بسبب عدم تحقيق نتائج جيدة".

واختتم تصريحاته "سنعقد جلسة مع المدير الفني بعد مباراة فيوتشر من أجل ترتيب البيت من الداخل".