تقرير: الهلال السعودي يستهدف ضم نيمار وبرناردو سيلفا

ذكرت جريدة اليوم السعودية أن نادي الهلال يسعى لضم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان أو البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي هذا الصيف.

نادي الهلال أعلن قبل أيام، تعاقده مع البرتغالي روبن نيفيز قادما من ولفرهامبتون والسنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي.

وأشارت الجريدة السعودية إلى أن إدارة الهلال تعمل على مسارين حاليا، الأول هو نيمار، والثاني هو برناردو سيلفا.

وأضاف التقرير أن وفد الهلال عقد جلستين مع وكلاء نيمار حتى الآن، وشهدت تلك الجلستين رد فعل إيجابي من جانب النجم البرازيلي.

فيما وصلت المفاوضات بين الهلال وبرناردو سيلفا إلى خطوات متقدمة حتى الآن.

وينتهي تعاقد سيلفا مع سيتي في صيف 2025.

وكانت شبكة "cbssports" الأمريكية قد ذكرت قبل أسابيع أن الهلال يحضر عقدا ضخما لنيمار في ظل رغبة باريس سان جيرمان في رحيل لاعبه.

وأشار التقرير إلى أن الكرة في ملعب البرازيلي الذي يريد إنهاء مسيرته في أوروبا.

يأتي ذلك بعد فشل الهلال في الحصول على خدمات ليونيل ميسي وانتقاله لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.

وواصل التقرير أن صندوق الاستثمار السعودي يسعى لتأمين صفقة كبرى من أجل الهلال مثلما ساهم في انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير الماضي.

وتابع التقرير أن البنود الشخصية لنيمار تتشابه مع رونالدو بالحصول على 200 مليون يورو في الموسم، وأن الهلال مستعد لدفع 45 مليون يورو لضم اللاعب من باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد نيمار مع سان جيرمان في 2025.

البرازيلي البالغ 31 عاما انضم لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وخاض نيمار 6 مواسم بقميص باريس سان جيرمان خاض خلالها 173 مباراة وسجل 118 هدفا وحقق 13 لقبا.