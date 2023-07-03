سكاي: نجم إنتر يوقع على عقود انضمامه للنصر السعودي

ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن إدارة نادي النصر وقعت عقود صفقة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وحصل النصر على موافقة النادي الإيطالي لبيع اللاعب مقابل 18 مليون يورو.

وكانت إدارة النصر تنتظر توقيع النادي الإيطالي على العقود من أجل إعلان الانتقال بشكل رسمي، بعد أن تمكنت من تخفيض قيمة الصفقة التي كانت 23 مليون يورو، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ومن المتوقع أن يوقع الكرواتي على عقد يربطه بالعالمي حتى صيف 2026.

ويعد بروزوفيتش أحد أعمدة إنتر ميلان الرئيسية منذ انضمامه للفريق في 2016 قادما من ديناموز زغرب.

وبذلك يقترب لاعب الوسط الكرواتي من مزاملة كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال ونجم النصر الحالي.

وأسهم لاعب الوسط الكرواتي صاحب الـ 30 عاما في تتويج إنتر ميلان بالدوري الإيطالي وكأس السوبر وكأس إيطاليا مرتين.

وبلغ بروزوفيتش مع إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد.

أما على الصعيد الدولي شارك اللاعب في تحقيق كرواتيا لفضية كأس العالم 2018 وبرونزية 2022.