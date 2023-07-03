الجونة يعلن رحيل حسام الزناتي بناء على رغبته

الإثنين، 03 يوليه 2023 - 14:06

كتب : FilGoal

حسام الزناتي

أعلن نادي الجونة رحيل حسام الزناتي المدير الرياضي بناء على رغبته وبالاتفاق مع مجلس الإدارة.

وكان الجونة قد حسم تأهله إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل بعد تصدر مجموعة الصعيد.

وتصدر الجونة المجموعة الأولى بـ69 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه لا فيينا.

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وكشف نادي الجونة في بيان رسمي: "بعد أن قضى عددا من السنوات في خدمة نادي الجونة، جلس خلالها على رأس الهيكل الإداري والفني للنادي في فترات مهمة في تاريخ النادي، تنتهي اليوم فترة عمل حسام الزناتي كمدير رياضي".

وأضاف "ويأتي ذلك بناء على رغبته وبالاتفاق مع مجلس الإدارة، وفي ضوء ذلك يتقدم رئيس نادي الجونة ومجلس إدارته بخالص الامتنان والشكر لحسام الزناتي على مهنيته وتفانيه في العمل وكل ما قدمه للنادي".

واختتم البيان "يتمنى مجلس إدارة نادي الجونة له التوفيق والنجاح في حياته العملية والمهنية ويؤكد نادي الجونة على أن بابه سيظل مفتوحا له إذ يفتخر النادي بكونه ابنا من أبنائه".

وحسمت أندية الجونة وزد وبلدية المحلة تأهلها إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وتصدر نادي زد المجموعة الثانية بـ65 نقطة بفارق 10 نقاط عن وادي دجلة.

فيما تصدر بلدية المحلة المجموعة الثالثة بـ58 نقطة بفارق نقطة عن طنطا.

ولم يتم حسم سوى هبوط حرس الحدود إلى الدرجة الثانية، ويتبقى مقعدان في آخر جولتين.

الجونة الدوري المصري حسام الزناتي
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