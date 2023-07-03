ماونت يخضع للكشف الطبي مع مانشستر يونايتد

الإثنين، 03 يوليه 2023 - 13:28

كتب : FilGoal

ميسون ماونت مع ليساندرو مارتينيز - تشيلسي أمام مانشستر يونايتد

يخضع ماسون ماونت لاعب تشيلسي يوم الاثنين للكشف الطبي مع مانشستر يونايتد تمهيدا لضمه هذا الصيف.

والتقطت الكاميرات لحظة وصول ماونت إلى كارينجتون مقر تدريبات يونايتد صباح الاثنين للخضوع للكشف الطبي.

وقد يعلن مانشستر يونايتد عن صفقة ضم البالغ من العمر 24 عاما في الساعات القليلة المقبلة.

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صفقة ضم لاعب خط وسط إنجلترا ستكون الأولى ليونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتوصل يونايتد إلى اتفاق مع تشيلسي لضم ماونت مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني حسب أداء اللاعب.

واتفق ماونت مع مانشستر يونايتد على عقد مدته 5 سنوات، مع خيار التمديد لعام إضافي.

ولعب ماونت مع تشيلسي في الموسم الماضي 35 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف.

وكان واحدا من الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا سنة 2021.

إجمالا في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار آخر 4 مواسم، سجل اللاعب 27 هدفا وصنع 22.

وكان موسمه الأفضل هو 2021-2022 بمجموع 21 مساهمة تهديفية، بواقع 11 هدفا و10 تمريرات حاسمة.

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