لابورتا: أتفهم قرار ميسي باللعب لإنتر ميامي.. ومديون بأموال له حتى 2025

أعرب جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة تفهمه لقرار ليونيل ميسي باختيار اللعب لفريق إنتر ميامي الأمريكي بدلا من العودة إلى الفريق الكتالوني.

وانتقل ميسي بشكل رسمي إلى إنتر ميامي بداية من الموسم المقبل وذلك بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة La Vanguardia: "أتفهم قرار ميسي بالانتقال إلى إنتر ميامي".

وكشف "ولكن كانت لدينا اتفاقية مع لا ليجا بتوفير جزء من مواردنا لتسجيل ميسي وتم إدراج ذلك في خطة الجدوى".

وأوضح لابورتا "أبلغنا خورخي ميسي -والد ووكيل اللاعب- بما فعلناه ولكنه رد علينا أن ميسي عانى من موسم صعب في باريس ويرغب في اللعب مع ضغوطات أقل".

وتابع "في برشلونة كان ميسي سيستمر باللعب تحت الضغط وأنا متفهم قراره، وعلينا البدء بتحضير وداعية له ضمن إطار احتفالات النادي بالعام 125 لتأسيسه وسيكون الأمر مثالي مع عودتنا لملعب كامب نو".

وكشف رئيس برشلونة "النادي مدين لميسي بأموال حتى 2025 بسبب اتفاق مع الإدارة السابقة، وندفع له باستمرار، وهي تتوافق مع فاتورة الأجور في النادي والعلاقة تتحسن مع لا ليجا وهذا هو الأمر الجيد".

وبسؤاله عن العروض المقدمة لفرانك كيسي من السعودية أجاب "حتى الآن لم يصلنا أي شيء رسمي".

وتابع "إذا أراد كيسي الرحيل سنحترم الأمر ولكن أرى أن بإمكانه إفادة برشلونة خلال الفترة المقبلة".

واختتم لابورتا تصريحاته "نمتلك عروض للاعبين مثل بيدري وتير شتيجن وفاتي ورافينيا وجافي وكريستينسن، ولكن النادي ليس للبيع".