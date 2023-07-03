كورييري: بوفون يقترب من الاعتزال بعد رفض العروض السعودية المغرية

أفادت جريدة كورييري ديلا سيرا أن المخضرم جيانلويجي بوفون حارس مرمى بارما يقترب من اعتزال كرة القدم بعد رفض العروض السعودية الضخمة التي وصلته.

وأوضح تقرير الجريدة الإيطالية أن بوفون يريد أن يظل بالقرب من عائلته في أيامه الأخيرة كلاعب كرة قدم.

وأشار التقرير إلى أن بوفون أعرب عن عدم اهتمامه بالعروض المقدمة من بعض الفرق السعودية لضمه والتي وصلت قيمة بعضها إلى 30 مليون يورو سنويا.

ويفكر البالغ من العمر 45 عاما حاليا في مستقبله وسيأخذ عدة عوامل في الاعتبار قبل اتخاذ قراره النهائي.

وسيحاول بارما إبقاء بوفون لموسم آخر حيث ينتهي عقده في صيف 2024 ولكن النادي سيحترم قرار بوفون بالاستمرار أو الاعتزال.

بوفون الذي لعب 176 دولية مع إيطاليا كرقم قياسي هو أحد أساطير كرة القدم الأوروبية.

وجذب الدوري السعودي الأنظار في المواسم الأخيرة، خاصة حين انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر، وتبعه الفرنسي كريم بنزيمة إلى اتحاد جدة، مواطنه نجولو كانتي للفريق نفسه.

كما ضم الهلال كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز من تشيلسي وولفرهامبتون، فيما ضم أهلي جدة إدوارد ميندي من تشيلسي.

تستهدف الحكومة السعودية الوصول بالدوري السعودي للمحترفين إلى مصاف الدوريات الكبرى في العالم.

ويهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضياً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة لعدة أهداف مثل:

- الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم.

- زيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا.

- رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.