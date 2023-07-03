كورييري: بوفون يقترب من الاعتزال بعد رفض العروض السعودية المغرية

الإثنين، 03 يوليه 2023 - 13:10

كتب : FilGoal

بوفون

أفادت جريدة كورييري ديلا سيرا أن المخضرم جيانلويجي بوفون حارس مرمى بارما يقترب من اعتزال كرة القدم بعد رفض العروض السعودية الضخمة التي وصلته.

وأوضح تقرير الجريدة الإيطالية أن بوفون يريد أن يظل بالقرب من عائلته في أيامه الأخيرة كلاعب كرة قدم.

وأشار التقرير إلى أن بوفون أعرب عن عدم اهتمامه بالعروض المقدمة من بعض الفرق السعودية لضمه والتي وصلت قيمة بعضها إلى 30 مليون يورو سنويا.

أخبار متعلقة:
رونالدو يعود لارتداء علامته المفضلة.. النصر يعلن التعاقد مع نايكي تجربة جديدة لباتريك فييرا في الدوري الفرنسي رباعي مصري في الفريق المثالي لأمم إفريقيا دون 23 عاما عبد الرحمن عاطف: المنتخب الأولمبي يركز على غينيا أولا ثم اللقب

ويفكر البالغ من العمر 45 عاما حاليا في مستقبله وسيأخذ عدة عوامل في الاعتبار قبل اتخاذ قراره النهائي.

وسيحاول بارما إبقاء بوفون لموسم آخر حيث ينتهي عقده في صيف 2024 ولكن النادي سيحترم قرار بوفون بالاستمرار أو الاعتزال.

بوفون الذي لعب 176 دولية مع إيطاليا كرقم قياسي هو أحد أساطير كرة القدم الأوروبية.

وجذب الدوري السعودي الأنظار في المواسم الأخيرة، خاصة حين انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر، وتبعه الفرنسي كريم بنزيمة إلى اتحاد جدة، مواطنه نجولو كانتي للفريق نفسه.

كما ضم الهلال كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز من تشيلسي وولفرهامبتون، فيما ضم أهلي جدة إدوارد ميندي من تشيلسي.

تستهدف الحكومة السعودية الوصول بالدوري السعودي للمحترفين إلى مصاف الدوريات الكبرى في العالم.

ويهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضياً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة لعدة أهداف مثل:

- الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم.

- زيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا.

- رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.

جيانلويجي بوفون بارما السعودية
نرشح لكم
رونالدو يعود لارتداء علامته المفضلة.. النصر يعلن التعاقد مع نايكي تقرير: حمد الله يتلقى 3 عروض سعودية ولكن تقرير: النصر السعودي لن يتخلى عن أوسبينا منافس الزمالك - النصر يعلن رحيل الثنائي المحترف "للقصة فصول لم تنته بعد".. جيسوس يعود لتدريب الهلال السعودي تقرير سعودي: أهلي جدة يدخل سباق التعاقد مع أمرابط موندو ديبورتيفو: النصر السعودي يقدم عرضا مغريا لـ بونو بعد رحيله عن يوفنتوس.. كوادرادو يقترب من الأخدود السعودي
أخر الأخبار
ماونت يخضع للكشف الطبي مع مانشستر يونايتد 34 دقيقة | ميركاتو
لابورتا: أتفهم قرار ميسي باللعب لإنتر ميامي.. ومديون بأموال له حتى 2025 42 دقيقة | الدوري الإسباني
كورييري: بوفون يقترب من الاعتزال بعد رفض العروض السعودية المغرية 52 دقيقة | السعودية
السقا: فيوتشر يعاني من إهدار الوقت واتفق مع كولر.. وسبب تراجع النتائج ساعة | الدوري المصري
رونالدو يعود لارتداء علامته المفضلة.. النصر يعلن التعاقد مع نايكي ساعة | السعودية
رباعي مصري في الفريق المثالي لأمم إفريقيا دون 23 عاما ساعة | منتخب مصر
عبد الرحمن عاطف: المنتخب الأولمبي يركز على غينيا أولا ثم اللقب 2 ساعة | الكرة المصرية
تجربة جديدة لباتريك فييرا في الدوري الفرنسي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 "اطلع برة".. جمهور المحلة يهاجم حارسه أحمد ميهوب 4 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري