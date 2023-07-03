رونالدو يعود لارتداء علامته المفضلة.. النصر يعلن التعاقد مع نايكي

الإثنين، 03 يوليه 2023 - 12:30

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مع النصر أمام الخليج

أعلن نادي النصر السعودي اتفاقه مع شركة نايكي الأمريكية لتوريد أطقم فرق كرة القدم بالنادي للموسم المقبل.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "النصر يتفق رسميا مع شركة NIKE لتوريد أطقم فرق كرة القدم بالنادي للموسم المقبل".

وأضاف "سيتم تفعيل العقد رسميا ابتداء من جولة النصر في اليابان هذا الشهر".

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ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد مع الشركة الراعية لأطقم كرة القدم.

وظهر النصر في الموسم الماضي بقميص يحمل علامة تجارية سعودية جديدة وهي دوونس.

وارتدت بعثة النصر التي سافرت إلى البرتغال يوم الاثنين لبدء المعسكر التدريبي بقمصان دوونس.

معسكر النصر في البرتغال سيستمر لمدة 17 يوما، على أن يواجه سلتا فيجو وبنفيكا وديا يومي 17 و20 يوليو الجاري، قبل السفر إلى اليابان.

في اليابان سيلاقي النصر كل من باريس سان جيرمان وإنتر يومي 25 و27 يوليو على أن يعود للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية بالسعودية.

جدير بالذكر أن النصر ارتدى قمصان نايكي من قبل في 2011 و2012.

يذكر أن كريستيانو رونالدو قائد النصر هو الوجه الإعلاني لشركة نايكي منذ سنوات عديدة.

وتورد نايكي ملابس المنتخب البرتغالي منذ سنوات.

كريستيانو رونالدو النصر
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