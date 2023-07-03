رباعي مصري في الفريق المثالي لأمم إفريقيا دون 23 عاما

الإثنين، 03 يوليه 2023 - 12:04

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل يحتفل بهدفه مع منتخب مصر الأولمبي ضد مالي

تواجد رباعي مصري ضمن التشكيل المثالي لمرحلة المجموعات ببطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتم اختيار الرباعي المصري، حمزة علاء وحسام عبد المجيد وإبراهيم عادل وأسامة فيصل ضمن الفريق المثالي لمرحلة المجموعات، حسب اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

كما تم اختيار إبراهيم عادل كأفضل لاعب في مرحلة المجموعات ببطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما.

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وجاء اختيار حمزة علاء كأفضل حارس مرمى في دور المجموعات بعد حفاظه على نظافة شباكه خلال 3 مباريات.

فيما تواجد حسام عبد المجيد في خط الدفاع بجوار المغربي مهدي بوكامير مدافع شارلروا البلجيكي والمالي إبراهيم سيسي مدافع شالكة الألماني.

كما تواجد إبراهيم عادل في منتصف الملعب بجوار المالي شكينا دومبيا ومواطنه فودي دوكوري، والمغربي إسماعيل صيباري.

واختير أسامة فيصل ضمن الثلاثي الهجومي مع المغربي عبد الصمد الزلزولي ومواطنه يانيس بغراوي.

وتم اختيار عصام الشرعي مدرب منتخب المغرب كأفضل مدرب بعد التأهل لنصف النهائي بالعلامة الكاملة.

وأصبح منتخب مصر الأولمبي على بعد خطوة من التأهل لمسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

وحجز منتخب مصر بطاقة تأهله لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بالفوز على الجابون 2-0 في نهاية مرحلة المجموعات.

واحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية بالفوز على مالي والجابون والتعادل سلبيا مع النيجر.

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

فرص مصر في التأهل للأولمبياد

يتأهل للأولمبياد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة.

بينما يلعب صاحب المركز الرابع أمام نظيره من قارة آسيا في ملحق مؤهل للأولمبياد.

وبذلك يملك منتخب مصر 3 فرص للتأهل لباريس 2024.

أول وأكبر فرصة هي الفوز على غينيا في نصف النهائي ليتأهل مباشرة للأولمبياد دون انتظار.

في حالة الخسارة، فيمكنه الفوز في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ليضمن التواجد في باريس.

أما الفرصة الثالثة فهي ملاقاة رابع آسيا، وذلك في حالة خسارة مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

ماذا فعلنا من قبل؟

في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد 2012، تأهل الفراعنة بعد الفوز على السنغال في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي النسخة المؤهلة لأولمبياد 2016، خرج منتخب مصر من الدور الأول وفشل في التأهل لريو دي جانيرو.

بينما حصد لقب البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما ضمن التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بعد الفوز في نصف النهائي على جنوب إفريقيا.

موعد مباراة مصر وغينيا والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع غينيا يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة في استاد طنجة.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4.

ويتأهل الفائز بشكل مباشر من المباراة إلى النهائي حيث يلتقي الفائز من لقاء المغرب ومالي والذي يقام في الحادية عشر مساءً من اليوم ذاته.

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