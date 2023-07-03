تجربة جديدة لباتريك فييرا في الدوري الفرنسي

الإثنين، 03 يوليه 2023 - 11:38

كتب : FilGoal

باتريك فييرا

أعلن نادي ستراسبورج الفرنسي تعيين باتريك فييرا كمدير فني جديد.

ووقع الفرنسي على عقد لمدة 3 سنوات خلفاً لفريديريك أمنونيتي الذي أقيل الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك بعد أشهر قليلة من إقالة فييرا من تدريب كريستال بالاس الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
الكأس الذهبية - على أنغام "سطلانة".. قطر تهزم المكسيك وتتأهل لربع النهائي تقرير: اتحاد جدة ينجح في ضم مهاجم أبها لأجل وشم جيرارد.. ليفربول يعلن تعاقده مع سوبوسلاي مدير لايبزج الرياضي: جفارديول أبلغنا برغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي

وقال فييرا عبر موقع ستراسبورج: "أنا سعيد بشكل خاص لتولي تدريب ستراسبورج تحديدا".

وأضاف "أعرف تاريخ هذا النادي وأهميته للمدينة التي تعشق كرة القدم".

وتابع "أتمنى أن أكون قادرا على بناء شيء ما لهذا النادي".

قائد منتخب فرنسا السابق لعب 107 مباريات دولية، وكان أبرز إنجازاته كلاعب تحقيق لقب كأس العالم 1998 ويورو 2000.

فييرا - 47 عاما - خاض تجارب تدريبية مع نيويورك سيتي الأمريكي ونيس الفرنسي وكريستال بالاس الإنجليزي.

يذكر أن ستراسبورج احتل المركز الـ15 في الدوري الفرنسي الموسم الماضي. وكان قريبا من مناطق الهبوط.

في مارس الماضي، أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي إقالة الفرنسي باتريك فييرا من منصب المدير الفني.

وترك فييرا منصبه قبل بداية الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، حيث كان يحتل فريقه المركز 12 في جدول الترتيب.

ولم يحقق النسور اللندنية الفوز في آخر 11 مباراة بالدوري الإنجليزي.

ويعود آخر فوز للفريق في كل المسابقات لـ 31 ديسمبر 2022 عندما حقق الفوز خارج قواعده على بورنموث، أي أن الفريق لم يحقق الفوز خلال 2023 حتى الآن.

وقال ستيف باريش رئيس النادي عبر الموقع الرسمي: "تم اتخاذ هذا القرار الصعب مع الأسف الشديد. في النهاية، وضعتنا النتائج في الأشهر الأخيرة في وضع غير مستقر بالدوري وشعرنا أن التغيير ضروري لمنحنا أفضل فرصة للاحتفاظ بمركزنا في الدوري الإنجليزي".

وأشار "مع ذلك، كان تأثير باتريك منذ انضمامه إلينا في صيف عام 2021 كبيرا، وهو يحظى باحترام كبير مني وجميع زملائه. قاد الفريق إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وأنهى في المركز الـ 12. بلعب بعض كرة القدم المثيرة، والذي كان موسما صعبا وحاسما للنادي نظرا للتغييرات التي أجريناها على الفريق قبل وصوله".

وأردف "بذل باتريك كل ما في وسعه للنادي، ونشكره جميعا وفريقه على خدمتهم".

وقاد فييرا إجمالا الفريق في 74 مباراة بجميع المسابقات حقق الفوز في 22 مباراة وتعادل في 24 وخسر 28.

باتريك فييرا ستراسبورج
نرشح لكم
اكتملت بتتويج اليابان.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم للناشئين 2023 بن رمضان ينضم لـ فرينكافاروش المجري بطل "معركة البوفيه".. اعتزال الفتى الذي قذف فيرجسون بقطعة بيتزا نجله بعد انضمامه: جورج ويا مجنون بـ يوفنتوس أسطورة وسط آخر يغادرنا إلى التدريب.. سيسك فابريجاس يعلن اعتزال كرة القدم نجل أسطورة إفريقيا.. يوفنتوس يضم تيموتي ويا المزيد من الشباب في لندن.. تشيلسي يضم موريرا من بنفيكا رغم الإصابة القوية.. مارسيليا يفعل بند شراء أمين حارث
أخر الأخبار
رونالدو يعود لارتداء علامته المفضلة.. النصر يعلن التعاقد مع نايكي 2 دقيقة | السعودية
رباعي مصري في الفريق المثالي لأمم إفريقيا دون 23 عاما 27 دقيقة | منتخب مصر
عبد الرحمن عاطف: المنتخب الأولمبي يركز على غينيا أولا ثم اللقب 49 دقيقة | الكرة المصرية
تجربة جديدة لباتريك فييرا في الدوري الفرنسي 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
خالد عيد: لا يمكن التأخر على غزل المحلة.. وسنلعب مباراتين كؤوس في الدوري ساعة | الدوري المصري
الكأس الذهبية - على أنغام "سطلانة".. قطر تهزم المكسيك وتتأهل لربع النهائي ساعة | أمريكا
أحمد عاطف: فيوتشر ثالث الدوري ولا ينافس على الهبوط ليهدر الوقت كما صرح كولر 2 ساعة | الدوري المصري
موعد مباريات الإثنين 3 يوليو 2023.. بيراميدز ضد البنك الأهلي في كأس مصر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 "اطلع برة".. جمهور المحلة يهاجم حارسه أحمد ميهوب 4 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري