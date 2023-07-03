تجربة جديدة لباتريك فييرا في الدوري الفرنسي

أعلن نادي ستراسبورج الفرنسي تعيين باتريك فييرا كمدير فني جديد.

ووقع الفرنسي على عقد لمدة 3 سنوات خلفاً لفريديريك أمنونيتي الذي أقيل الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك بعد أشهر قليلة من إقالة فييرا من تدريب كريستال بالاس الإنجليزي.

وقال فييرا عبر موقع ستراسبورج: "أنا سعيد بشكل خاص لتولي تدريب ستراسبورج تحديدا".

وأضاف "أعرف تاريخ هذا النادي وأهميته للمدينة التي تعشق كرة القدم".

وتابع "أتمنى أن أكون قادرا على بناء شيء ما لهذا النادي".

قائد منتخب فرنسا السابق لعب 107 مباريات دولية، وكان أبرز إنجازاته كلاعب تحقيق لقب كأس العالم 1998 ويورو 2000.

فييرا - 47 عاما - خاض تجارب تدريبية مع نيويورك سيتي الأمريكي ونيس الفرنسي وكريستال بالاس الإنجليزي.

يذكر أن ستراسبورج احتل المركز الـ15 في الدوري الفرنسي الموسم الماضي. وكان قريبا من مناطق الهبوط.

في مارس الماضي، أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي إقالة الفرنسي باتريك فييرا من منصب المدير الفني.

وترك فييرا منصبه قبل بداية الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، حيث كان يحتل فريقه المركز 12 في جدول الترتيب.

ولم يحقق النسور اللندنية الفوز في آخر 11 مباراة بالدوري الإنجليزي.

ويعود آخر فوز للفريق في كل المسابقات لـ 31 ديسمبر 2022 عندما حقق الفوز خارج قواعده على بورنموث، أي أن الفريق لم يحقق الفوز خلال 2023 حتى الآن.

وقال ستيف باريش رئيس النادي عبر الموقع الرسمي: "تم اتخاذ هذا القرار الصعب مع الأسف الشديد. في النهاية، وضعتنا النتائج في الأشهر الأخيرة في وضع غير مستقر بالدوري وشعرنا أن التغيير ضروري لمنحنا أفضل فرصة للاحتفاظ بمركزنا في الدوري الإنجليزي".

وأشار "مع ذلك، كان تأثير باتريك منذ انضمامه إلينا في صيف عام 2021 كبيرا، وهو يحظى باحترام كبير مني وجميع زملائه. قاد الفريق إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وأنهى في المركز الـ 12. بلعب بعض كرة القدم المثيرة، والذي كان موسما صعبا وحاسما للنادي نظرا للتغييرات التي أجريناها على الفريق قبل وصوله".

وأردف "بذل باتريك كل ما في وسعه للنادي، ونشكره جميعا وفريقه على خدمتهم".

وقاد فييرا إجمالا الفريق في 74 مباراة بجميع المسابقات حقق الفوز في 22 مباراة وتعادل في 24 وخسر 28.

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