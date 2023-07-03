خالد عيد: لا يمكن التأخر على غزل المحلة.. وسنلعب مباراتين كؤوس في الدوري

الإثنين، 03 يوليه 2023 - 11:08

كتب : FilGoal

جماهير غزل المحلة

أعرب خالد عيد المدير الفني الجديد لفريق غزل المحلة عن ثقته في استمراره بالدوري هذا الموسم.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 32 نقطة قبل جولتين من النهاية.

وتولى خالد عيد قيادة غزل المحلة خلفا لرضا شحاتة من أجل محاولة انتشال الفريق من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

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وقال خالد عيد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "سعيد باستقبال الجماهير، وكأنها مباراة رسمية وليست مرانا عاديا".

وأضاف "لا يمكننا أن نبخل على غزل المحلة أو نتأخر في أي نداء فالنادي له فضل كبير علينا، ونحن الآن في ظروف صعبة".

وكشف خالد عيد "عندما تحدثوا معي لقيادة الفريق لم أفكر، أنا تحت أمر النادي وذلك رد جميل له فبفضله ظهرنا وصنع أسمائنا".

وشدد المدير الفني للمحلة "لدينا مباراتان كؤوس من أجل الاستمرار في الدوري، وإن شاء الله نفوز أمام البنك الأهلي وحرس الحدود".

وتابع "لدينا جماهير تهز الحجر، ومن المفترض أن يكون رد الجميل بالاستمرار في الدوري".

واختتم خالد عيد تصريحاته "قلت للاعبين، لدي ثقة في الله ثم فيكم، أنتم من أدخلتم أنفسكم تلك الدوامة رغم بدايتكم الرائعة في الدوري، يمكنكم الخروج بالنادي من تلك الحالة لأنكم لاعبون جيدون".

غزل المحلة الدوري المصري
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