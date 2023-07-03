الكأس الذهبية - على أنغام "سطلانة".. قطر تهزم المكسيك وتتأهل لربع النهائي

الإثنين، 03 يوليه 2023 - 10:49

كتب : FilGoal

قطر

حسم منتخب قطر بطاقة تأهله إلى ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية (أمم الكونكاكاف) بعد التغلب على المكسيك بهدف دون مقابل.

واختتم منتخب قطر المجموعة الثانية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على هندوراس بفارق الأهداف.

بينما تأهل منتخب المكسيك في الصدارة رغم الخسارة، برصيد 6 نقاط.

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واحتفل لاعبو منتخب قطر بالتأهل إلى ربع النهائي على أنغام أغنية "سطلانة" في تقليد لاحتفال لاعبي الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر منتخب قطر أول المجموعة الثالثة والأقرب أن يكون منتخب بنما المتصدر حتى الآن بـ 6 نقاط.

وسجل حازم شحاتة ذو الأصول المصرية هدف قطر الوحيد في الدقيقة 27، وكان المنتخب العنابي لا بديل له عن الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة من أجل التأهل.

ويعتبر فوز قطر على المكسيك هو الانتصار الأول في النسخة الحالية من البطولة بعد تعادل مع هندوراس وخسارة أمام هايتي.

ويسعى العنابي لتكرار إنجاز النسخة الماضية في 2021 عندما تأهل منتخب قطر إلى نصف النهائي.

ويقود منتخب قطر كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي، والذي سبق له قيادة منتخب مصر.

وتقام بطولة الكأس الذهبية في نسختها السابعة عشر ويدافع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية عن لقبه.

ويعتبر منتخب المكسيك هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد ثمانية ألقاب يليه منتخب أمريكا بسبعة ألقاب.

بينما منتخب كندا حصد النسخة الوحيدة التي لم يفز بها أي من أمريكا أو المكسيك وكان ذلك عام 2000.

ويشارك منتخب قطر للمرة الثانية في تاريخه بعد المشاركة في النسخة الأخيرة والتي وصل فيها الفريق إلى نصف النهائي.

كونكاكاف قطر سطلانة الكأس الذهبية
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