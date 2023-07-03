أحمد عاطف: فيوتشر ثالث الدوري ولا ينافس على الهبوط ليهدر الوقت كما صرح كولر

رفض أحمد عاطف مهاجم فيوتشر تصريحات مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن تعمد إهدار الوقت.

أحمد عاطف النادي : فيوتشر فيوتشر

وأبدى كولر استيائه من إهدار فيوتشر الوقت بتعمد دون إصابات ووجه رسالة للقائمين عن الكرة في مصر، هل هذا ما تريدونه؟

وقال عاطف عبر قناة الحياة: "لعبنا مباراة الأهلي وهدفنا الفوز وتحقيق الثلاث نقاط ولم نركز في شيء آخر، ولكن الحمد لله على ما حققناه".

وبسؤاله عن تصريحات كولر عن تعمد إهدار الوقت أجاب "هذا أمر غير صحيح نحن ثالث دوري ولا ننافس على الهبوط لنفعل ذلك".

وواصل عاطف "من غير المعقول أن نتعمد إضاعة الوقت ونحن نريد الحفاظ على المركز الثالث".

وأضاف مهاجم فيوتشر "لا أعلم ماذا أقول عن هدفي الملغي، ولكن نحن نلعب في دوري محترم وكان يجب ألا يحدث شيء مثل ذلك بسهولة خاصة مع تواجد تقنية الفيديو".

وواصل "ليس لدي تعليق على الهدف الملغي، ولا أعتقد أن هناك أحد يريد أن يخطئ".

وكان أحمد عاطف قد سجّل هدفا في شباك الأهلي بالدقيقة 11 وتم إلغائه بداعي التسلل قبل أن تؤكد تقنية الفيديو قرار الحكم المساعد.

أما عن المواجهة المقبلة فأوضح "نخوض كل مباراة وهدفنا الفوز، انتهينا من مباراة الأهلي وأغلقنا الصفحة وحاليا سنركز على مواجهة الزمالك وكل مباراة لديها أهدافها".

واختتم عاطف تصريحاته "عقدي مستمر مع فيوتشر، ولكن أنا تحت أمر نادي في أي شيء وأي لاعب يتمنى التواجد هنا، والدوري لم ينته بعد لنتحدث عن مستقبلي في الموسم المقبل".

ورفع فيوتشر رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث قبل مباراتين من الختام.

ويلعب فيوتشر مباراته المقبلة أمام الزمالك يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 33.