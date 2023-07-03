طارق العشري يعلن عبر في الجول رحيله عن فاركو

الإثنين، 03 يوليه 2023 - 01:23

كتب : حامد وجدي

طارق العشري - فاركو

كشف طارق العشري المدير الفني لفريق فاركو عن توقف رحلته مع فريقه الحالي.

وقال العشري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "اعتذرت عن عدم الاستمرار مع فاركو".

وأضاف "نجحت في انتشال الفرق من منطقة الهبوط، والآن أتركه في مركز آمن بترتيب الدوري".

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وأوضح "فضلت الرحيل لخوض تجربة أخرى في التدريب خلال الفترة المقبلة".

وتولى العشري قيادة فاركو في يناير الماضي، بعقد يمتد لموسم ونصف.

وحل العشري خلفا لإيهاب جلال مدرب منتخب مصر السابق.

ويحتل فاركو المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 32 مباراة.

طارق العشري فاركو الدوري المصري
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