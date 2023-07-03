مدرب الوكرة: شاهدت حمدي فتحي بنفسي.. واخترته بالاسم دون مفاضلة

الإثنين، 03 يوليه 2023 - 00:39

كتب : FilGoal

الأهلي - منتخب السويس - حمدي فتحي

تحدث ماركيز لوبيز مدرب الوكرة القطري عن انتقال حمدي فتحي لاعب الأهلي إلى صفوف فريقه.

وقال لوبيز في تصريحاته لقناة الحياة:"حمدي فتحي لاعب رأيته يلعب لسنوات، وفي هذه السنة بالذات كنت أرى أن انضمامه لنا مهما، لأننا سنلعب في دوري أبطال آسيا هذا العام، وسنستفيد من خبراته للمنافسة على البطولة".

وأضاف "كنت أتابعه بنفسي وأعتقد أن إمكانياته هي ما نحتاج إليها الآن وسيمثل إضافة للفريق، فنحن بحاجة للاعب في هذا المركز تحديدا".

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وأوضح "في المباراة الأخيرة كان يلعب في مركزه الطبيعي بوسط الملعب، وسنرى كيف نجد له التوظيف الأمثل لأن الفريق لا يعتمد على المراكز فقط".

وتابع لوبيز "لم تكن هناك أي مفاضلة. تعاقدنا مع لاعبين في مراكز أخرى، وكنا نرى أن فتحي هو من يتماشى مع مطلباتنا في هذا المركز ولذلك اخترناه بالاسم".

وبسؤاله عما إذا كان يمكن ضم لاعبين مصريين آخرين للفريق في الصيف قال: "لا، لقد اكتملت المراكز لدينا بانضمام حمدي فتحي".

وعلم FilGoal.com بتوصل الأهلي لاتفاق مع الوكرة القطري لانتقال حمدي فتحي مقابل 3.25 مليون دولار.

ويكشف FilGoal.com مستحقات إنبي في صفقة انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة وهي كالآتي:

- حمدي فتحي انتقل من إنبي إلى الأهلي عام 2019 مقابل 30 مليون، والاتفاق أن يحصل إنبي الآن على 20% من قيمة بيعه مستقبلا بعد خصم مبلغ 30 مليون من قيمة المبلغ المباع به.

- إنبي سيحصل أيضا على 5% من قيمة الصفقة كحق رعاية، وهذا بجانب فريق دمنهور نادي حمدي فتحي الأصلي.

- سيحصل إنبي على 50% من قيمة أي مبلغ يحصل عليه الأهلي مستقبلا نظير بيع الوكرة لـ حمدي فتحي.

ويلعب البالغ من العمر 28 عاما في صفوف الأهلي منذ موسم 2018-2019.

اللاعب الدولي شارك في 34 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وسجل حمدي فتحي 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

وحقق اللاعب مع الأهلي هذا الموسم بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 وكأس السوبر المصري 2022، ودوري أبطال إفريقيا ويقترب من لقب الدوري المصري.

الأهلي حمدي فتحي الوكرة الدوري القطري دوري أبطال آسيا
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