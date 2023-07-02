جنش: أمر جيد التعادل مع الأهلي في ظل الغيابات المؤثرة.. وسعيد بالنجاح في التحدي

الأحد، 02 يوليه 2023 - 23:44

كتب : FilGoal

محمود جنش

أعرب محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فيوتشر عن سعادته بالتعادل أمام الأهلي رغم الغيابات التي يعاني منها فريقه.

محمود جنش

النادي : فيوتشر

فيوتشر

وتعادل فيوتشر مع الأهلي سلبيا بدون أهداف في المباراة المؤجلة من الجولة 26 من مسابقة الدوري.

وحصد محمود جنش على جائزة رجل المباراة بعد التعادل أمام الأهلي.

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وقال جنش عبر قناة أون تايم سبورتس: "بالتأكيد أمر جيد تحقيق تلك النتيجة في ظل الغيابات المؤثرة".

وأوضح جنش "عانينا من غيابات مؤثرة في الفريق مثل محمود مرعي والحاج باري وعبد الكبير الوادي وغيرهم".

وتابع حارس مرمى فيوتشر "أشكر الله على ما أقدمه، ربما آخر موسم لي في الزمالك لم يكن أفضل شيء وتأثرت بالسلب ولكن الحمد لله أتلقى إشادات الآن".

وواصل جنش "منذ قدومي إلى فيوتشر كان تحد كبير بالنسبة لي وسعيد بما أحققه".

واختتم جنش تصريحاته "فيوتشر يمتلك العديد من الحراس المميزين وهذا ينعكس علينا جميعا".

وأوقف فيوتشر سلسلة انتصارات الأهلي في الدوري بتعادل سلبي بين الفريقين.

وكان الأهلي قد حقق تسعة انتصارات متتالية في مسابقة الدوري منذ تعادله مع الداخلية في نهاية فبراير الماضي.

ويلعب الأهلي أمام فريق الإسماعيلي مساء الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة 18 بالدوري.

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