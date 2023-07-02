مؤتمر علي ماهر: فهمنا الأهلي ولم نحفظه فقط.. ولم أطلب إضاعة الوقت أبدا

الأحد، 02 يوليه 2023 - 23:30

كتب : حسام نور الدين

علي ماهر

تحدث علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر عن تعادله مع الأهلي بدون أهداف والاتهامات بإضاعة الوقت في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 24 لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال ماهر في المؤتمر الصحفي: "أبارك للنادي الأهلي الذي لم يخسر منذ فترة طويلة. نجاحات الأهلي وفوزه بدوري أبطال إفريقيا فخر لمصر كلها".

وأضاف "لدي 7 غيابات وهذا بمثابة فريق كامل. أكملت القائمة بحارسين على مقاعد البدلاء".

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وأوضح "أشكر اللاعبين فقد كانوا رجالا. حققنا 58 نقطة وهذا إنجاز، وكذلك ضمننا المشاركة في بطولة الكونفدرالية".

وتابع "كنا بحاجة لتحقيق نتيجة جيدة والحمد لله على التعادل. خلقنا العديد من الفرص أمام فريق كبير".

وواصل ماهر "ليس من المنطق أن تهاجم فقط أمام الأهلي فهو يملك تحولات خطيرة وعناصر الخبرة. كان من المهم أن ندافع بشراسة ونهاجم بنفس الشراسة في مواجهة فريق لديه لاعبين على أفضل ما يكون. كنا نفهم لاعبي الأهلي ولا نحفظهم فقط".

وبسؤاله عن إهدار الوقت قال: "لا أحب إهدار الوقت، لم ولن أطلب إضاعة الوقت أبدا لأني طموح وأبحث عن الفوز".

وأكمل "حققنا خلال عامين ما كان يحتاج إلى 7 سنوات على سبيل المثال".

وأخيرا عن تغيير محمد فاروق قال ماهر: "لم يركز اللاعب دفاعيا مثل الهجوم. هو لاعب مميز وأجاد في ظل وجود جبهة علي معلول الخطيرة، ولكن أفضل لاعب بالنسبة لي هو من يدافع ويهاجم بنفس الجودة".

ونجح فيوتشر في إيقاف سلسلة انتصارات الأهلي في الدوري بتعادل سلبي بالمباراة المؤجلة من الجولة 24 بمسابقة الدوري.

وكان الأهلي قد حقق تسعة انتصارات متتالية منذ تعادله مع الداخلية في فبراير الماضي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة من 27 مباراة، ويحتاج الفريق إلى 8 نقاط من المباريات السبعة المتبقية للتتويج بلقب الدوري.

بينما فيوتشر رفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث وقبل مباراتين من ختام الفريق مشواره بالدوري هذا الموسم.

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