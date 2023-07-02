مؤتمر كولر: هل القائمون عن الكرة في مصر يريدون إهدار الوقت بتلك الطريقة؟

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي استيائه لما وصفه بإهدار الوقت المتعمد والمتكرر بإدعاء الإصابة.

وتعادل الأهلي أمام فيوتشر سلبيا بدون أهداف في المباراة المؤجلة من الجولة 26 بمسابقة الدوري.

وأوقف فيوتشر سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية في الدوري والتي وصلت إلى تسع مباريات قبل أن يتعادل فيوتشر.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "سأتحدث عن أمر تحدثت عنه منذ قدومي إلى هنا، سؤالي للقائمين عن الكرة في مصر هل هذا ما تريدونه؟ وهو أمر سقوط اللاعبين بشكل متكرر دون إصابة".

وأضاف "أنا في الحقيقة لا أعلم هل المدربون من يطلبون ذلك أم تصرف من اللاعبين، ولكن يمكنك إضاعة الوقت بتمرير الكرة دون إيقاف المباراة".

وشدد كولر "على المسؤولين عن الكرة في مصر أن يكون لهم رد فعل في تلك الواقعة المتكررة".

أما عن التعادل مع فيوتشر فأوضح "كانت لدينا بعض المشاكل في الشوط الأول وتأخرنا في دخولنا للمباراة وكنا أفضل كثيرا في الشوط الثاني".

وتابع المدرب السويسري "رغم ذلك خلقنا العديد من الفرص، عندما تلعب مباراة كل يومين من الصعب أن يكون اللاعب صافي ذهنيا".

أما عن عدم الفوز بثلاثة أهداف فأجاب "نتجيتنا المفضلة 3-0 ولكنك لا تلعب بمفردك، واليوم كان منافسنا منظم دفاعيا وإذا سجلنا فرصة واحدة كانت الأمور ستخلتف ولكن كمدير فني يجب أن أتقبل ذلك لأنها كرة القدم".

وعن رأيه في أداء أحمد قندوسي كشف "حاول قندوسي اللعب هجوميا ودفاعيا ولكن الأمور كانت صعبة عليه مثل باقي الفريق بسبب التكتل الدفاعي، وكي تتغلب على ذلك التكتل تحتاج للاعبين بذهن صافي وهو ما لم يحدث اليوم".

وبدأ قندوسي أساسيا مع الأهلي أمام فريق فيوتشر في المباراة المؤجلة من الجولة 26.

وتابع كولر تصريحاته "أرى أن بيرسي تاو نشط جدا وأنا من يطلب منه مراوغة اللاعبين في موقف 1 ضد 1".

واختتم كولر تصريحاته في المؤتمر الصحفي قائلا: "لم يكن موفقا اليوم وأهدر فرصة للتهديف ولكن أرى أنه من أخطر اللاعبين في المباراة ودائما ما سأطلب منه المحاولة والمراوغة".

ورفع الأهلي رصيده إلى 69 نقطة من 27 مباراة خاضهم الفريق.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي مساء الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة 18.

ويحتاج الأهلي لحصد 8 نقاط فقط من المباريات السبع المتبقية من أجل التتويج بالدوري بشكل رسمي.