فقد فرصة تحطيم عدد الانتصارات.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري

رغم التعثر وتوقف سلسلة الانتصارات بالتعادل أمام فيوتشر في المباراة المؤجلة من الجولة 24، لا يزال الأهلي قادرا على تحطيم أو معادلة عدة أرقام قياسية في الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأحمر رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الدوري بالتعادل السادس من أصل 27 مباراة، بعد 21 انتصارا وصفر من الهزائم حتى الآن.

الأهلي يقترب من استعادة لقب الدوري الغائب في آخر موسمين، ويقترب أيضا من عدة أرقام قياسية.

أيضا مطارده بيراميدز (67 نقطة من 31 مباراة) لديه فرصة ذهبية لتحقيق رقم قياسي خاص به، وإليكم خارطة احتمالات الأرقام القياسية لموسم 2022-2023 في الدوري المصري الممتاز.

أعلى عدد نقاط

حصد الأهلي أكبر عدد من النقاط في تاريخ الدوري المصري، وذلك في موسم 2019-2020 برصيد 89 نقطة.

الأهلي الآن يمتلك 69 نقطة، وأمامه 21 نقطة ممكنة، أي أن حده الأقصى من النقاط هو 90 نقطة.

يحتاج الأهلي 20 نقطة كي يعادل رقمه القياسي، وصار ذلك مستحيلا من 7 مباريات.

بالتالي لا سبيل أمام الأحمر سوى الفوز بجميع المباريات الـ 7 المقبلة لأجل تحطيم الرقم القياسي.

أعلى عدد انتصارات

الأهلي أيضا هو أكثر فرق الدوري تحقيقا للانتصارات في موسم واحد، حيث فاز 28 مرة في موسمي 2017-2018 و2019-2020.

الأهلي حتى الآن حقق 21 انتصارا وأمامه 7 مباريات متبقية، أي أن فرصة تحطيم الرقم قد انتهت رسميا.

الآن يمكن للأهلي إضافة موسما ثالثا إلى رقمه القياسي القائم، بشرط الانتصار في جميع المباريات الـ 7 المتبقية.

دوري اللا هزيمة الثامن

الفريق الأحمر يمكنه أن يحسم الدوري بلا هزيمة للمرة الثامنة في تاريخه، إذا نجح في تفادي الخسارة خلال آخر 7 مباريات.

وسبق للأهلي الفوز بالدوري دون هزيمة واحدة في مواسم: 1975-1976 / 1978-1979 / 1985-1986 / 1998-1999 / 2004-2005 / 2005-2006 / 2016-2017.

بيراميدز

بيراميدز المنافس الوحيد المتبقي حسابيا على الدوري للموسم الحالي، يمكنه تسجيل أكبر عدد له من النقاط في تاريخه مع الدوري المصري.

ويملك بيراميدز حاليا 67 نقطة، وحده الأقصى في آخر 3 مباريات هو 76 نقطة.

انتصار وتعادلين من آخر 3 مباريات يكفون بيراميدز لتجاوز رقمه السابق، وهو 71 نقطة في الموسم الماضي 2021-2022.