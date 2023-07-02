الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي.. والقناة الناقلة والمعلق
الأحد، 02 يوليه 2023 - 22:49
كتب : FilGoal
يواصل الأهلي خوض مبارياته المؤجلة ضمن منافسات الدوري وهذه المرة بمواجهة الإسماعيلي والمؤجلة من الجولة 18.
وتعادل الأهلي أمام فيوتشر سلبيا بدون أهداف في اللقاء المؤجل من الجولة 24.
وتوقفت سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية في الدوري بعد تسعة انتصارات متتالية منذ التعادل مع الداخلية في نهاية فبراير الماضي.
ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 69 نقطة من 27 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.
بينما الإسماعيلي ففي المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المواجهة بين الأهلي والإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على استاد برج العرب.
وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
ويعلق على المباراة أيمن الكاشف.
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