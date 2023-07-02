الحسم في القمة؟ ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا

الأحد، 02 يوليه 2023 - 22:43

كتب : FilGoal

ماذا يحتاج الأهلي لحسم الدوري

توقفت انتصارات الأهلي بتعادله مع فيوتشر بدون أهداف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 24 لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذا التعادل وصل الأهلي إلى 69 نقطة في الصدارة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي لعب 4 مباريات أكثر.

واسترد الأهلي نشاطه المحلي عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، حيث فاز على حرس الحدود ثم البنك الأهلي بنفس النتيجة 3-0.

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وفاز الأهلي ذهابا على الوداد بهدفين مقابل هدف وحيد في القاهرة يوم 4 يونيو.

ثم عاد الأحمر بالكأس للمرة الـ 11 في تاريخه، بفضل التعادل في مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته.

والآن يواصل الأهلي سعيه لاسترداد لقب الدوري الغائب منذ موسم 2019-2020، حيث توج الزمالك بآخر نسختين على التوالي.

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والآن.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري؟

الترتيب:

1- الأهلي: 69 نقطة - 27 مباراة

2- بيراميدز: 67 نقطة - 31 مباراة

بيراميدز هو الوحيد المتبقي حسابيا أمام الأهلي الآن، بعد أن حقق انتصاره التاسع على التوالي والذي جاء أمام سموحة، وهو من يمثل خط حسم الدوري بحده الأقصى البالغ 76 نقطة في آخر 3 مباريات.

الأهلي سيحسم الدوري رسميا بوصوله إلى النقطة 77، أي تفصله 8 نقاط فقط عن اللقب دون النظر لأي نتائج أخرى.

بكلمات أخرى، يحتاج الأهلي لـ 3 انتصارات أو انتصارين وتعادلين من مبارياته السبع المتبقية لحسم اللقب.

وإذا أتم الأحمر مهمته، سيتوح بالدوري المصري للمرة رقم 43 في تاريخه.

فرصة الحسم في القمة؟

بالترتيب، سيلعب الأهلي 3 مباريات مؤجلة في الدوري. الأولى أمام الإسماعيلي (من الجولة 18) يوم 5 يوليو.

الثانية ستكون أمام الاتحاد السكندري (من الجولة 21) يوم 8 يوليو.

الشرط الأساسي هو الفوز في تلك المباراتين والخروج بـ 6 نقاط من الـ 8 المطلوبة، ذلك على فرض عدم تعثر بيراميدز.

من هنا ستأتي فرصة حسم الدوري أمام الزمالك في القمة المؤجلة من الجولة 31، والتي ستلعب يوم 13 يوليو.

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