فيوتشر ينجح في إيقاف سلسلة انتصارات الأهلي في الدوري بتعادل سلبي

نجح فيوتشر في إيقاف سلسلة انتصارات الأهلي في الدوري بتعادل سلبي بالمباراة المؤجلة من الجولة 24 بمسابقة الدوري.

وكان الأهلي قد حقق تسعة انتصارات متتالية منذ تعادله مع الداخلية في فبراير الماضي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة من 27 مباراة، ويحتاج الفريق إلى 8 نقاط من المباريات السبعة المتبقية للتتويج بلقب الدوري.

بينما فيوتشر رفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث وقبل مباراتين من ختام الفريق مشواره بالدوري هذا الموسم.

التشكيل

أجرى مارسيل كولر ثلاثة تغييرات في تشكيل الأهلي الأساسي أمام فيوتشر عن مواجهة البنك الأهلي الأخيرة.

ودفع المدرب السويسري بالثلاثي أحمد قندوسي ومحمود كهربا وحسين الشحات بدلا من أحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة.

بينما شهد تشكيل فيوتشر تحت قيادة علي ماهر قيادة أحمد عاطف لهجوم الفريق.

وغاب الرباعي محمد رضا بوبو وكريم وليد ومروان محسن وجوزيف جوناثان عن قائمة الفريق.

3 تغييرات في تشكيل الأهلي أمام فيوتشر عن المباراة السابقة.. أحمد قندوسي أساسي، وبيرسي تاو وكهربا والشحات يقودون هجوم الفريق 🔴✅#في_الدوري pic.twitter.com/lzBuwtmepc — FilGoal (@FilGoal) July 2, 2023

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي الأهلي على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمود جنش في الدقائق الخمسة الأولى.

وباغت بيرسي تاو فريق فيوتشر بتسديدة في الدقيقة السابعة بقدمه اليسرى ولكن تصدى لها جنش بنجاح.

ونجح أحمد عاطف في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة 11 بعد مراوغة محمد الشناوي في انفراد تام ولكن لم يحتسب محمود البنا الهدف بداعي التسلل وهو ما أكدته تقنية الفيديو بعد ذلك.

وحول بيرسي تاو كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن في الدقيقة 18 وشتتها عمر كمال بنجاح قبل أن يتوقف اللعب بسبب إصابته ثم عودته للملعب من جديد.

وسدد مهند لاشين تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 26 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للشناوي.

ورد أحمد قندوسي بتسديدة قوية في نفس الدقيقة ولكن أعلى عارضة جنش بعيدة عن المرمى.

ونجح تاو في استخلاص الكرة من دفاع فيوتشر في الدقيقة 35 وسدد كرة قوية ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لجنش.

وتألق جنش في الدقيقة 40 لتسديدة رائعة من محمد هاني وحولها حارس مرمى فيوتشر إلى ركلة ركنية.

وسجل ياسر إبراهيم هدفا بقدمه في الدقيقة 41 بعد عرضية من علي معلول ولكن ألغت تقنية الفيديو الهدف بسبب تسلل.

ومع بداية الشوط الثاني، تألق محمد الشناوي في الدقيقة 53 لتسديدة قوية من محمد فاروق بعد جملة مع أحمد عاطف وحولها حارس مرمى الأهلي إلى ركنية.

وأهدر كهربا هدفا محققا في الدقيقة 56 بعد تمريرة رائعة من تاو ولكن سددها ضعيفة وحولها جنش إلى ركنية.

ونفذ معلول ركلة ركنية في الدقيقة 61 وحولها كهربا برأسية قوية ولكن مرت أعلى مرمى جنش.

ودفع كولر في الدقيقة 67 بالثنائي محمد مجدي أفشة وطاهر بدلا من كهربا وقندوسي.

وأهدر طاهر محمد هدفا محققا في الدقيقة 73 بعد عرضية متقنة من معلول وسددها بقدمه اليسرى بجوار القائم الأيمن لجنش.

وحرم القائم الأيمن لجنش هدفا محققا من تسديدة تاو في الدقيقة 80 لتتحول الكرة إلى ركلة مرمى.

ودفع كولر بكريستو لتدعيم الهجوم في الدقيقة 81 ليشارك بدلا من أليو ديانج.

3 من 4

تواجه فريقا الأهلي وفيوتشر للمرة الرابعة في تاريخ الفريقين وانتهى اللقاء بالتعادل للمرة الثالثة.

وكانت نتيجة الدور الثاني من دوري الموسم الماضي هي الوحيدة المغايرة للتعادل وانتهت بفوز عريض للأهلي بأربعة أهداف دون مقابل.

وتعادل فريقا الأهلي وفيوتشر للمرة الثالثة ولكن ذلك هو التعادل السلبي الأول بين الفريقين، إذ كانت المباراتان السابقتان بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق.

إيقاف السلسلة

نجح فيوتشر في إيقاف سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية في الدوري بعد الفوز في تسع مباريات كان آخرها أمام البنك الأهلي.

وكانت آخر مرة فقد فيها الأهلي نقاطا بالدوري أمام الداخلية في 28 فبراير الماضي وتعادل وقتها الأحمر مع الداخلية بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة 20.

ومنذ مواجهة الداخلية خاض الأهلي تسع مباريات متتالية في الدوري فاز بهم جميعا.

وحرم فيوتشر، فريق الأهلي من الانتصار العاشر على التوالي بعد تعادل سلبي من المباراة المؤجلة من الجولة 24.

وتغلب الأهلي خلال تلك الفترة على فرق المقاولون العرب وغزل المحلة وفاركو وسموحة وإنبي وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا وحرس الحدود والبنك الأهلي على الترتيب.

وبذلك يكون الأهلي قد تعادل للمرة السادسة هذا الموسم من 27 مباراة خاضهم الفريق.

ولم يذق الأهلي طعم الخسارة في مسابقة الدوري حتى الآن قبل سبعة لقاءات على النهاية.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة في الثامنة والنصف من مساء الأربعاء على استاد برج العرب أمام الإسماعيلي والمؤجلة من الجولة 18.

ويحتاج الأهلي إلى 8 نقاط فقط من مبارياته السبعة المتبقية للتتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.