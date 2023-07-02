مدير لايبزج الرياضي: جفارديول أبلغنا برغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي

أبلغ المدافع الكرواتي يوشكو جفارديول إدارة نادي لايبزج الألماني برغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

هذا ما كشفه ماكس إبيرل المدير الرياضي للنادي في تصريحاته لـ LVZ حيث قال: "جفارديول أخطرنا برغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي".

وأوضح "هناك مفاوضات بالفعل بين الناديين".

ويمتد عقد المدافع الكرواتي مع ناديه إلى صيف 2027.

وتشير التقارير إلى رغبة لايبزج في الحصول على 100 مليون يورو لبيع مدافعه البالغ من العمر 21 عاما.

وانتقل جفارديول من دينامو زغرب إلى لايبزج في صيف 2021 مقابل 18 مليون يورو.

ولعب المدافع الكرواتي الدولي 87 مباراة، بواقع 74 كأساسي مع لايبزج على مر موسمين.

وسجل جفارديول 5 أهداف وصنع 3 وتوج بكأس ألمانيا مرتين في 2022 و2023.

يذكر أن المدافع فاز مع منتخب بلاده بالميدالية البرونزية لكأس العالم 2022 في قطر.