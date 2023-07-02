قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي عن مباراة الكأس أمام البنك الأهلي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الثامنة والنصف من مساء الاثنين، على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ويستمر غياب رمضان صبحي، حيث يعاني من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة تعرض لها خلال لقاء الاتحاد مطلع الشهر الماضي في الدوري.

ويغيب أيضا إبراهيم عادل لتواجده مع المنتخب الأولمبي في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود أوكا - أوجو صامويل

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة من 31 مباراة.

وضمن بيراميدز مقعده في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في التاريخ.