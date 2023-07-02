قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي عن مباراة الكأس أمام البنك الأهلي

الأحد، 02 يوليه 2023 - 21:34

كتب : بسام أبو بكر

رمضان صبحي وأحمد توفيق - - بيراميدز والأهلي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الثامنة والنصف من مساء الاثنين، على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ويستمر غياب رمضان صبحي، حيث يعاني من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة تعرض لها خلال لقاء الاتحاد مطلع الشهر الماضي في الدوري.

أخبار متعلقة:
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد بسبب خالد بوطيب مصدر من الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل مابولولو.. وموقف النادي بين مستمرين وراحلين.. في الجول يكشف موقف قائمة زد بالدوري اتحاد الكرة يرسل أسماء المشاركين في بطولات إفريقيا لـ كاف اليوم

ويغيب أيضا إبراهيم عادل لتواجده مع المنتخب الأولمبي في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود أوكا - أوجو صامويل

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة من 31 مباراة.

وضمن بيراميدز مقعده في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في التاريخ.

بيراميدز كأس مصر البنك الأهلي رمضان صبحي
نرشح لكم
الحسم في القمة؟ ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا فيوتشر ينجح في إيقاف سلسلة انتصارات الأهلي في الدوري بتعادل سلبي انتهت الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) الأهلي.. تعادل سلبي مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد بسبب خالد بوطيب تشكيل فيوتشر - ناصر ماهر وفاروق أساسيان أمام الأهلي تشكيل الأهلي - ثلاثة تغييرات من كولر أمام فيوتشر.. وشريف على دكة البدلاء مصدر من الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل مابولولو.. وموقف النادي لجنة الانضباط لـ في الجول: عقوبة نبيل عماد بسبب طريقة احتفاله.. ورسالة للجماهير
أخر الأخبار
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي.. والقناة الناقلة والمعلق 37 ثاتيه | الدوري المصري
الحسم في القمة؟ ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 6 دقيقة | الدوري المصري
فيوتشر ينجح في إيقاف سلسلة انتصارات الأهلي في الدوري بتعادل سلبي 13 دقيقة | الدوري المصري
مدير لايبزج الرياضي: جفارديول أبلغنا برغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي 15 دقيقة | ميركاتو
بعد التعادل مع فريق البدري.. رئيس المنستيري يتهم لاعبيه بالتلاعب ويطالب بمراقبة مكالماتهم 31 دقيقة | الوطن العربي
قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي عن مباراة الكأس أمام البنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
انتهت الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) الأهلي.. تعادل سلبي 2 ساعة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد بسبب خالد بوطيب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 3 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة 4 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك