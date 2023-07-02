مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد بسبب خالد بوطيب

كشف مصدر من نادي الزمالك حقيقة الأنباء المتداولة عن تعرض النادي لعقوبة الإيقاف من قيد الصفقات الجديدة بسبب مستحقات اللاعب المغربي خالد بو طيب.

خالد بوطيب النادي : لو هافر الزمالك

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لم نتلق أي خطابات بخصوص قضية خالد بوطيب".

وأضاف "لم يتعرض النادي لأي عقوبات جديدة، ولم يخطرنا المحامي الإيطالي سالفاتوري كافالي بصدور أي أحكام في تلك القضية".

وأوضح "مستحقات اللاعب المتأخرة قيمتها تقريبا 180 ألف يورو فقط".

وكان الزمالك قد فسخ عقد بوطيب في 2020.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك.

وتستند دعوى بوطيب ضد الزمالك على كون الفسخ قد أتى بدون وجه حق، ليصل إجمالي المبلغ الذي يطالب به إلى قرابة 3 مليون يورو، وهي بقية قيمة عقده إلى جانب المستحقات المتأخرة التي أشار إليها المصدر.