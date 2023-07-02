تشكيل فيوتشر - ناصر ماهر وفاروق أساسيان أمام الأهلي

الأحد، 02 يوليه 2023 - 19:56

كتب : FilGoal

المصري - فيوتشر

دفع علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر بالثنائي ناصر ماهر ومحمد فاروق في التشكيل الأساسي أمام الأهلي.

ويستضيف فيوتشر فريق الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة 24 من مسابقة الدوري على استاد السلام.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما.

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وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: باسم علي - علي الفيل - طارق طه - عمر كمال.

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - غنام محمد.

خط الهجوم: محمد فاروق - أحمد عاطف - أحمد رفعت.

البدلاء: محمد طارق - رمضان محمد - هشام عادل - عبد الله ياسين - عمر السعيد - مصطفى البدري - محمود شعبان - محمد عبد السلام - باباثوندي بيلو.

وشهدت القائمة غياب الثنائي محمد رضا بوبو وجوناثان نجويم.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 57 نقطة من خوض 31 مباراة في الدوري.

بينما يتصدر الأهلي جدول الترتيب بـ 68 نقطة من 26 مباراة فقط.

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