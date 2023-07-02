مصدر من الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل مابولولو.. وموقف النادي

الأحد، 02 يوليه 2023 - 19:36

كتب : هاني العوضي

مابولولو - الاتحاد - إنبي

أثار كريستوفر مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري الشكوك حول مستقبله مع النادي خلال الساعات الأخيرة.

وبدأ الأمر بعد نشر اللاعب عبر حسابه الشخصي شكر للنادي وجماهيره وهو ما ترجمه البعض باقتراب رحيله.

وانضم المهاجم الأنجولي -31 عاما- إلى الاتحاد في سبتمبر 2021.

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وقال مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "مابولولو يمتلك عرضين من قطر والسعودية".

وكشف المصدر "اللاعب كان من المفترض أن ينتهي تعاقده الموسم المقبل ولكن جدد لموسمين آخرين أي ينتهي عقده في صيف 2026".

وجدد مابولولو تعاقده لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي لينتهي في صيف 2026.

وشدد المصدر "لا يوجد مفاوضات بين الاتحاد السكندري وأي نادي بشكل رسمي للتعاقد مع مابولولو ولكن مجرد تواصل من الوكلاء حتى الآن".

واختتم تصريحاته "مابولولو سعيد مع الفريق وربما حدث سوء تفاهم بسبب شكر اللاعب للجماهير والنادي عبر حسابه الشخصي وظن البعض اقتراب رحيله، ولكن ربما كان يحتفل بسبب اقترابه من لقب هداف الدوري وتسجيله أمام حرس الحدود".

وينفرد مابولوو بصدارة ترتيب الهدافين في الدوري المصري برصيد 16 هدفا.

ويبتعد مابولولو عن محمد حمدي زكي مهاجم أسوان وأقرب ملاحقيه بأربعة أهداف.

وسجل مابولولو هدفين في آخر مباريات الاتحاد والتي تعادل فيها الفريق مع حرس الحدود بهدفين لكل منهما.

ويلعب الاتحاد مباراته المقبلة يوم السبت أمام فريق الأهلي والمؤجلة من الجولة 21.

الاتحاد الدوري المصري مابولولو
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