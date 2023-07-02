اكتملت بتتويج اليابان.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم للناشئين 2023

الأحد، 02 يوليه 2023 - 19:12

كتب : FilGoal

كأس العالم للشباب تحت 17 عاما

توج منتخب اليابان للناشئين ببطولة كأس آسيا تحت 17 عاما للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

جاء ذلك بالفوز على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية.

وبذلك يكتمل عقد المتأهلين إلى كأس العالم تحت 17 عاما المقامة في إندونيسيا.

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وتقام البطولة في الفترة بين 10 نوفمبر و2 ديسمبر 2023.

وتعود البطولة بعد 4 أعوام من التوقف، حيث تم إلغاء نسخة 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.

وتضم البطولة 24 فريقا، بواقع البلد المضيف، و5 منتخبات من أوروبا، و4 منتخبات من كل قارة أخرى عدا أوقيانوسيا التي تأهل منها فريقان فقط.

المتأهلون:

آسيا

إندونيسيا (البلد المضيف)

اليابان

كوريا الجنوبية

إيران

أوزباكستان

إفريقيا

المغرب

السنغال

مالي

بوركينا فاسو

أمريكا الشمالية

الولايات المتحدة الأمريكية

كندا

المكسيك

بنما

أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

البرازيل

الإكوادور

فنزويلا

أوقيانوسيا

نيوزيلندا

نيو كاليدونيا

أوروبا

إنجلترا

فرنسا

ألمانيا

بولندا

إسبانيا

كأس العالم للناشئين كأس العالم تحت 17 عاما
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