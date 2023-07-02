تشكيل الأهلي - ثلاثة تغييرات من كولر أمام فيوتشر.. وشريف على دكة البدلاء

الأحد، 02 يوليه 2023 - 19:41

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الأهلي بهدف معلول ضد البنك

أجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ثلاثة تغييرات على التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة فيوتشر عن مباراة البنك الأهلي الأخيرة.

ويحل الأهلي ضيفا على فيوتشر باستاد السلام في المباراة المؤجلة من الجولة 24 بمسابقة الدوري.

ويشارك الثنائي محمود كهربا وأحمد قندوسي في التشكيل الأساسي مع عودة حسين الشحات الذي غاب عن مباراة البنك الأهلي الأخيرة.

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بينما يغيب رأفت خليل عن قائمة الفريق بجانب استبعاد مصطفى شوبير.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – أحمد قندوسي.

الهجوم: بيرسي تاو – محمود كهربا - حسين الشحات.

وعلى مقاعد البدلاء: علي لطفي - خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – أحمد عبد القادر – محمد الضاوي "كريستو" – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – رأفت خليل – محمد شريف.

وينفرد الأهلي بصدارة الترتيب برصيد 68 نقطة من 26 مباراة وقبل ثمانية لقاءات عن نهاية المسابقة.

ويتبقى للأهلي تسع نقاط فقط من أجل حسم لقب الدوري بشكل رسمي.

ويتواجد فيوتشر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة من 31 مباراة.

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