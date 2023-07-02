كرة سلة - منتخب الشباب ينهي كأس العالم في المركز الثالث عشر

اختتم منتخب مصر للشباب منافسات كأس العالم تحت 19 عاما في المركز الثالث عشر.

وتغلب منتخب شباب مصر على مدغشقر بنتيجة 104-64 في مباراة تحديد المركزين الثالث عشر والرابع عشر.

وبذلك يكون منتخب الشباب قد أنهى منافساته في كأس العالم تحت 19 عاما بفوزينعلى لبنان ومدغشقر.

وتألق بلال عبد المطلب لاعب منتخب مصر بتسجيل 24 نقطة مع 4 متابعات ناجحة.

ولعب منتخب مصر 3 مباريات في دور المجموعات، خسرهم أمام صربيا (74-59) واليابان (82-70) والبرازيل (73-67).

ويُلعب دور المجموعات من أجل الترتيب بينما تتأهل جميع الفرق إلى ثمن النهائي والذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

وكان منتخب شباب مصر قد تأهل إلى ثمن النهائي كرابع المجموعة خلف منتخبات صربيا واليابان والبرازيل.

ثم خسر الفراعنة مباراة دور الـ 16 أمام تركيا بنتيجة 72-53.

وفي أولى مباريات تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر، خسر منتخب مصر أمام سلوفينيا بنتيجة 85-61.

ويشارك منتخب مصر في منافسات كأس العالم تحت 19 عاما للمرة السابعة في تاريخه وتعود المشاركة الأخيرة إلى نسخة 2017 والتي أقيمت في مصر.

وتقام كأس العالم تحت 19 عاما منذ 1979 وباتت تُلعب كل عامين منذ نسخة 2007.