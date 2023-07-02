بين مستمرين وراحلين.. في الجول يكشف موقف قائمة زد بالدوري

بدأ نادي زد تجهيز قائمته للموسم الجديد خلال مشاركته لأول مرة بمسماه الجديد في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان زد قد حسم بطاقة تأهله رفقة ناديي الجونة وبلدية المحلة إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل.

بينما لم يحسم سوى فريق حرس الحدود حتى الآن هبوطه إلى الدرجة الثانية.

ويكشف FilGoal.com موقف لاعبي زد من قائمة الموسم الجديد

المستمرون:

محمد سمير - محمد مزيكا - فهد أبو الفتوح - كريم يكن - علي لا لا - أسامة كاجو - فتحي مبروك - وليد عادل - نادر رمضان - حجاج عويس - مصطفى سلطان - أحمد ريفو - محمد حمدي - محمد علي - كامل أحمد - محمد القط - محمد عصام - أحمد طارق - سيف شيكا - الحبيب أحمد حسن - عبد الله وحيد

الراحلون:

- إسلام طارق بعد انتهاء إعارته من الجونة

- أحمد السيد غريب بعد انتهاء إعارته من الأهلي

- محمود صلاح بعد انتهاء إعارته من أسوان

- أحمد حسين بعد انتهاء إعارته من سموحة

- عمر رجب

- محمود علاء

- رامز زيدان

- راشد الصعيدي

- محمد أشرف

- عبد الله جمعة

- محمد طلعت

- تشارلز

- أحمد كابوريا

ويدرس نادي زد خلال الفترة المقبلة العروض المقدمة إلى لاعبيه بالإضافة لمحاولات حسم مزيد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق.

ويقود فريق زد، مجدي عبد العاطي المدير الفني الذي تأهل بالفريق إلى الدوري الممتاز.