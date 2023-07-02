خبر في الجول - الإسماعيلي يحصل على توقيع محمد إبراهيم لاعب كفر الشيخ
الأحد، 02 يوليه 2023 - 16:44
كتب : عمرو نبيل
بدأ الإسماعيلي أول خطواته لتدعيم الفريق لخوض منافسات الموسم المقبل.
وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي قد حصل على توقيع محمد إبراهيم لاعب وسط كفر الشيخ ليكون أول صفقات الفريق بالموسم المقبل.
ويأتي تعاقد اللاعب مع الإسماعيلي بعدما قدم أداء جيد خلال منافسات دوري الدرجة الثانية برفقة كفر الشيخ.
وعلم FIlGoal.com أن اللاعب قد وقع مع الإسماعيلي خلال فترة تواجد اللجنة المؤقتة لإدارة النادي برئاسة أبو بكر الحديدي.
وأنهى كفر الشيخ دوري الدرجة الثانية في المركز السابع غير المؤهل لدوري المحترفين في الموسم المقبل.
ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ 13 برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن الداخلية صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.
وسيلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة ضد الأهلي على ملعب برج العرب يوم 5 يوليو المقبل.
نرشح لكم
لجنة الانضباط لـ في الجول: عقوبة نبيل عماد بسبب طريقة احتفاله.. ورسالة للجماهير بين مستمرين وراحلين.. في الجول يكشف موقف قائمة زد بالدوري خبر في الجول - زد يحصل على توقيع محمد إسماعيل مدافع إنبي مواعيد مباريات الأحد 7 فبراير 2023 - الأهلي ضد فيوتشر من رجل المباراة؟ ارتباك في مباراة الاتحاد وحرس الحدود يطارد أزارو وفلافيو.. رقمان ينتظرهما مابولولو في الدوري المصري صراع البقاء - أسوان يتمسك بلعب مباريات الجولة الأخيرة في نفس التوقيت كما انفرد في الجول.. غزل المحلة يقيل رضا شحاتة ويعلن عن مدربه الجديد