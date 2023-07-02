خبر في الجول - الإسماعيلي يحصل على توقيع محمد إبراهيم لاعب كفر الشيخ

الأحد، 02 يوليه 2023 - 16:44

كتب : عمرو نبيل

محمد إبراهيم لاعب الإسماعيلي الجديد

بدأ الإسماعيلي أول خطواته لتدعيم الفريق لخوض منافسات الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي قد حصل على توقيع محمد إبراهيم لاعب وسط كفر الشيخ ليكون أول صفقات الفريق بالموسم المقبل.

ويأتي تعاقد اللاعب مع الإسماعيلي بعدما قدم أداء جيد خلال منافسات دوري الدرجة الثانية برفقة كفر الشيخ.

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وعلم FIlGoal.com أن اللاعب قد وقع مع الإسماعيلي خلال فترة تواجد اللجنة المؤقتة لإدارة النادي برئاسة أبو بكر الحديدي.

وأنهى كفر الشيخ دوري الدرجة الثانية في المركز السابع غير المؤهل لدوري المحترفين في الموسم المقبل.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ 13 برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن الداخلية صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

وسيلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة ضد الأهلي على ملعب برج العرب يوم 5 يوليو المقبل.

محمد إبراهيم كفر الشيخ الإسماعيلي
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