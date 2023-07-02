مالك إنتر ميامي يتحدث عن مفاوضات النادي مع ألبا وسواريز

الأحد، 02 يوليه 2023 - 16:01

كتب : FilGoal

خوردي ألبا - لويس سواريز - برشلونة

أشار خورخي ماس مالك نادي إنتر ميامي إلى إمكانية التعاقد مع جوردي ألبا ولويس سواريز ليلعبا في صفوف الفريق بالموسم المقبل.

لويس سواريز

النادي : جريميو

جوردي ألبا

النادي : برشلونة

إنتر ميامي

وقال ماس في تصريحات لصحفية إل باييه الإسبانية: "لاعبين أو ثلاثة سينضمون للنادي، لقد تحدثتنا مع جوردي ألبا ولكن لويس سواريز يمتلك عقدا مع جريميو ولديه شرط جزائي ولا أعرف ما إذا كانت تلك الصفقة ستتم".

وتابع "جميع التعاقدات سيعلن عنها قبل يوم 15 يوليو المقبل".

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صحيفة سبورت كان قد كشفت صباح اليوم الأحد عن وجود مفاوضات متقدمة بين إنتر ميامي وجوردي ألبا الذي فسخ تعاقده مع برشلونة بالتراضي.

الصحيفة أيضا أشارت إلى وجود مفاوضات مع سيرخيو راموس بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وكان إنتر ميامي قد أعلن تعاقده بالفعل مع ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان السابق في فقة انتقال حر، كما أعلن النادي ضم سيرخيو بوسكيتس.

وفي حال ضم راموس وألبا وسواريز فإن اللاعبين الثلاثة سيجتمعان مع ميسي من جديد.

ميسي لعب لمدة موسمين مع راموس في باريس سان جيرمان، بينما لعب ألبا وسواريز لسنوات طويلة برفقة النجم الأرجنتيني في برشلونة.

ويحتل إنتر ميامي المركز الـ 15 والأخير في جدول ترتيب المجموعة الشرقية في الدوري الأمريكي برصيد 16 نقطة بعد 19 جولة.

لويس سواريز جوردي ألبا إنتر ميامي
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