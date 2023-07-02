تقرير دنماركي يوضح موقف إمام عاشور مع ميتيلاند بين الرحيل والبقاء

ما زالت الضبابية تلف مستقبل إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي، حسبما ذكرت صحيفة tipsbladet الدنماركية.

إمام عاشور النادي : ميتيلاند ميتيلاند

وانضم عاشور إلى ميتيلاند بعقد يمتد حتى صيف 2027 في الساعات الأخيرة من سوق انتقالات يناير، وتألق مع فريقه في المباريات الأولى قبل أن تبعده الإصابة عن الفريق لنهاية الموسم.

وأفادت الجريدة الدنماركية الشهيرة بأن هناك العديد من المؤشرات حول موقف إمام عاشور من البقاء مع ميتيلاند أو الرحيل هذا الصيف.

أبرز هذه المؤشرات حسب الصحيفة هي عدم تناسبه مع طريقة 4-4-2 التي يلعب بها المدرب توماس توماسبرج.

لكن التقرير أوضح أنه من المحتمل أن يرغب إمام عاشور في الاستمرار مع ميتيلاند للقتال من أجل فرصته.

ولا يمانع ميتيلاند بيع الدولي المصري هذا الصيف في حالة وصول عرض مادي مناسب.

وألمحت الجريدة الدنماركية إلى أن إمام عاشور يحظى باهتمام مصري لضمه.

موقف الزمالك؟

إلى ذلك، استطلع الزمالك موقف لاعبه السابق إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي الحالي بشأن إمكانية العودة.

وعلم FilGoal.com قبل أيام أن عاشور رحب بالعودة إلى الزمالك، في ظل تغيير مدرب ميتيلاند.

ويخشى اللاعب تكرار سيناريو الموسم الجاري واستمرار ابتعاده عن التشكيل الأساسي.

ومن جانبه سيبدأ الزمالك في التفاوض مع ميتيلاند لاستعادة عاشور مرة أخرى، سواء كانتقال نهائي أو على سبيل الإعارة.

موقف الأهلي؟

كما كشف مصدر من النادي الأهلي حقيقة مفاوضات الأحمر مع إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي ولاعب الزمالك السابق، والمهاجم التنزاني مبوانا ساماتا لاعب فنربخشة التركي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لا صحة للكلام المنتشر حول ارتباط الأهلي بالثنائي عاشور وساماتا".

وأضاف يوم الجمعة "لا توجد مفاوضات مع أي منهما في الوقت الحالي".

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

وبات عاشور ثالث لاعب مصري ينضم للدوري الدنماركي بعد محمد زيدان وأمير عادل "ياكوبسون".

وبلغت قيمة الصفقة حوالي مليونين و750 ألف يورو.

ولعب إمام عاشور 5 مباريات في الدوري الدنماركي، وسجل هدفا وحيدا.

كما خاض مباراتين في الدوري الأوروبي، وسجل هدفا أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي.

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