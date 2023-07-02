تقرير: حمد الله يتلقى 3 عروض سعودية ولكن

الأحد، 02 يوليه 2023 - 14:59

كتب : FilGoal

أحمد حجازي وطارق حامد وعبد الرزاق حمد الله

تلقى المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة 3 عروض للرحيل من صفوف النمور هذا الصيف، حسب جريدة البلاد السعودية.

وذكرت جريدة البلاد أن هناك 3 أندية سعودية طلبت ضم المهاجم المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذلك بعدما ظن العديد من المتابعين أن اتحاد جدة سيتخلى عن حمد الله بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة لمدة 3 مواسم.

وأوضح التقرير أن حمد الله لا يفكر في الرحيل عن اتحاد جدة، ويرغب في الاستمرار مع فريقه بشكل طبيعي في الموسم المقبل.

المهاجم المغربي قاد الاتحاد للفوز ببطولة الدوري السعودي، وكأس السوبر السعودي، الموسم الماضي.

يذكر أن حمد الله نجح في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي لدوري روشن السعودي، بعدما تصدر قائمة الهدافين برصيد 21 هدفا.

وبحسب جريدة الرياضية السعودية فتأكد حضور طارق حامد والمغربي عبد الرزاق حمد الله والثلاثي البرازيلي رومارينيو ومارسيلو جروهي وإيجور كورونادو في انطلاقة معسكر الإعداد للموسم الجديد.

واوضحت التقارير أن الجهاز الإداري للفريق تواصل مع الأجانب، بمن فيهم الفرنسيان كريم بنزيمة، ونجولو كانتي، وأبلغهم بموعد بدء معسكر الطائف، المحدد بـ 10 يوليو المقبل.

وكشفت التقارير عن نيّة سانتو إبعاد عددٍ من الأسماء المحلية عن المعسكر منذ بدايته، وعلى رأسها عبد الرحمن العبود، وعبد العزيز البيشي، وزياد الصحفي، وحمدان الشمراني.

وأشارت إلى أن إذا أصر المدرب البرتغالي على موقفه الفني حيال الرباعي المحلي السابق ذكره، سيعرضهم النادي للإعارة على أندية محلية بطريقة المقايضة، بحيث يستفيد منهم في الحصول على عناصر محلية من أندية أخرى.

يذكر أن الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد انضم لقائمة المصرين الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.

وينفرد حجازي كونه أول قائد مصري يرفع لقب الدوري السعودي.

وحجز الاتحاد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها السعودية، ليصبح ثالث المتأهلين بعد أوروا ريد الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وعاد الاتحاد لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك من قبل في نسخة 2005 وحقق المركز الرابع.

عبد الرزاق حمد الله اتحاد جدة
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