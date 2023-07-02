بن رمضان ينضم لـ فرينكافاروش المجري

أعلن نادي فرينكافاروش المجري تعاقده مه محمد علي بن رمضان لاعب الترجي ومنتخب تونس في صفقة انتقال حر.

محمد علي بن رمضان النادي : الترجي

اللاعب الدولي التونسي انتقل إلى الفريق المجري بعد نهاية تعاقده مع الترجي بنهاية الموسم المنقضي في تونس.

ويخوض صاحب الـ 23 عاما تجربته الاحترافية الأولى خارج الترجي بعد أن اللعب في صفوف الفريق منذ تصعيده للفريق الأول في 2018.

بن رمضان شارك مع الترجي في 143 مباراة وخلالهم سجل 34 هدفا وصنع 6 أهداف آخرين.

وتوج بن رمضان مع الترجي بالدوري التونسي 5 مرات وكأس تونس مرة ودوري أبطال إفريقيا مرة.

وشارك بن رمضان في 27 مباراة دولية بقميص منتخب تونس وسجل خلالهم هدفا واحد.

وسيشارك بن رمضان في دوري أبطال أوروبا برفقة فرينكافاروش في الموسم المقبل.

الفريق المجري سيلعب في الدور الأول من التصفيات المؤهلة للبطولة ضد كلاكسفيتش بطل جزر فارو يوم 11 يوليو المقبل.

وتوج فرينكافاروش بالدوري المجري في الموسم الماضي للمرة الـ 33 في تاريخه.