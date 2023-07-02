اليوم انطلاق أول بطولة دوري لكرة القدم الشاطئية في الإسكندرية وبورسعيد
الأحد، 02 يوليه 2023 - 14:19
كتب : FilGoal
تبدأ اليوم فعاليات أول بطولة دوري كرة قدم شاطئية على ملاعب الإسكندرية وبورسعيد.
ويشارك 12 فريقا في الدوري يتم تقسيمهم إلى مجموعتين.
وتضم المجموعة الأولى كل من المصري و وغزل بورسعيد وبورفؤاد والمعارف والفنار ومركز شباب القابوطي ووالمريخ.
وتضم المجموعة الثانية نجوم الحضرة والترسانة بالإسكندرية وأورانج والترسانة بمطروح ومركز شباب مدينة سوهاج.
وتبدأ مباريات مجموعة بورسعيد اليوم 2 يوليو وتستمر حتى السبت 8 يوليو.
بينما تبدأ مباريات مجموعة الإسكندرية اليوم وتستمر حتى 5 يوليو.
ويقام نهائي البطولة بين متصدر كل مجموعة من المجموعتين عقب انتهاء المباريات.
ويتولى محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة خطة التطوير التي وضعها مجلس الإدارة للكرة الشاطئية.
نرشح لكم
اتحاد الكرة يرسل أسماء المشاركين في بطولات إفريقيا لـ كاف اليوم خبر في الجول - زد يحصل على توقيع محمد إسماعيل مدافع إنبي من رجل المباراة؟ ارتباك في مباراة الاتحاد وحرس الحدود أن تأتي متأخرا.. منتخب مصر الأولمبي إلى الصدارة ونصف النهائي بالفوز على الجابون يطارد أزارو وفلافيو.. رقمان ينتظرهما مابولولو في الدوري المصري صراع البقاء - أسوان يتمسك بلعب مباريات الجولة الأخيرة في نفس التوقيت كما انفرد في الجول.. غزل المحلة يقيل رضا شحاتة ويعلن عن مدربه الجديد عقوبة فورية من الاتحاد السكندري ضد لاعبيه بعد التعادل مع حرس الحدود
أخر الأخبار
تقرير: حمد الله يتلقى 3 عروض سعودية ولكن 12 دقيقة | السعودية