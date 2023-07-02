اليوم انطلاق أول بطولة دوري لكرة القدم الشاطئية في الإسكندرية وبورسعيد

الأحد، 02 يوليه 2023 - 14:19

كتب : FilGoal

اتحاد الكرة المصري

تبدأ اليوم فعاليات أول بطولة دوري كرة قدم شاطئية على ملاعب الإسكندرية وبورسعيد.

ويشارك 12 فريقا في الدوري يتم تقسيمهم إلى مجموعتين.

وتضم المجموعة الأولى كل من المصري و وغزل بورسعيد وبورفؤاد والمعارف والفنار ومركز شباب القابوطي ووالمريخ.

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وتضم المجموعة الثانية نجوم الحضرة والترسانة بالإسكندرية وأورانج والترسانة بمطروح ومركز شباب مدينة سوهاج.

وتبدأ مباريات مجموعة بورسعيد اليوم 2 يوليو وتستمر حتى السبت 8 يوليو.

بينما تبدأ مباريات مجموعة الإسكندرية اليوم وتستمر حتى 5 يوليو.

ويقام نهائي البطولة بين متصدر كل مجموعة من المجموعتين عقب انتهاء المباريات.

ويتولى محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة خطة التطوير التي وضعها مجلس الإدارة للكرة الشاطئية.

اتحاد الكرة كرة شاطئية بورسعيد الإسكندرية
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