محمود صابر: نستهدف الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.. وعبد الله السعيد قدوتي

الأحد، 02 يوليه 2023 - 14:15

كتب : FilGoal

محمود صابر

أوضح محمود صابر لاعب منتخب مصر الأولمبي أن الفريق لا يستهدف التأهل لأولمبياد باريس 2024 عبر بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما فقط، بل الفوز بالمسابقة.

وسجل صابر أول أهداف مصر في المباراة التي انتهت بالفوز على الجابون 2-0 والتأهل للمربع الذهبي والاقتراب من باريس 2024.

وقال صابر في تصريحات نشرها موقع كاف: "واجهنا منتخبا قويا لكننا انتصرنا على الجابون لأننا نستحق ذلك".

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة يرسل أسماء المشاركين في بطولات إفريقيا لـ كاف اليوم فرص منتخب مصر في التأهل لأولمبياد باريس 2024 مؤتمر ميكالي: التوازن جلب لنا الفوز ضد الجابون.. وسنقاتل من أجل حلمنا المزدوج خبر في الجول - زد يحصل على توقيع محمد إسماعيل مدافع إنبي

وأضاف لاعب بيراميدز "أردنا التسجيل مبكرا لكن منتخب الجابون دافع بشكل جيد".

وتابع "نحن في تحسن مع تقدم أدوار البطولة، ونأمل أن نلعب بطريقة أفضل كثيرا خلال مباراة نصف النهائي أمام غينيا".

وأوضح في تصريحات أخرى نشرها موقع اتحاد الكرة "نحن فى حالة تركيز تحت قيادة جهاز فني رائع بقيادة روجيرو ميكالي الذي نتعلم منه الكثير".

وواصل "نستهدف الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة ونتمنى أن نكون سبب في رسم الابتسامة على وجوه المصريين".

وأتم "عبد الله السعيد قدوتي وأتعلم منه الكثير وتشبيهي به يجعلنى أزداد فخرا".

وأصبح منتخب مصر الأولمبي على بعد خطوة من التأهل لمسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

وحجز منتخب مصر بطاقة تأهله لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بالفوز على الجابون 2-0 في نهاية مرحلة المجموعات.

واحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية بالفوز على مالي والجابون والتعادل سلبيا مع النيجر.

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

فرص مصر في التأهل للأولمبياد

يتأهل للأولمبياد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة.

بينما يلعب صاحب المركز الرابع أمام نظيره من قارة آسيا في ملحق مؤهل للأولمبياد.

وبذلك يملك منتخب مصر 3 فرص للتأهل لباريس 2024.

أول وأكبر فرصة هي الفوز على غينيا في نصف النهائي ليتأهل مباشرة للأولمبياد دون انتظار.

في حالة الخسارة، فيمكنه الفوز في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ليضمن التواجد في باريس.

أما الفرصة الثالثة فهي ملاقاة رابع آسيا، وذلك في حالة خسارة مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

ماذا فعلنا من قبل؟

في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد 2012، تأهل الفراعنة بعد الفوز على السنغال في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي النسخة المؤهلة لأولمبياد 2016، خرج منتخب مصر من الدور الأول وفشل في التأهل لريو دي جانيرو.

بينما حصد لقب البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما ضمن التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بعد الفوز في نصف النهائي على جنوب إفريقيا.

موعد مباراة مصر وغينيا والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع غينيا يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة في استاد طنجة.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4.

ويتأهل الفائز بشكل مباشر من المباراة إلى النهائي حيث يلتقي الفائز من لقاء المغرب ومالي والذي يقام في الحادية عشر مساءً من اليوم ذاته.

محمود صابر منتخب مصر الأولمبي مصر أمم إفريقيا دون 23 عاما عبد الله السعيد
نرشح لكم
تشكيل مصر الأولمبي - تغييران من ميكالي أمام غينيا مواعيد مباريات الثلاثاء 4 يوليو 2023 - الزمالك في الكأس ومواجهة مرتقبة لـ منتخب مصر الأولمبي فيتوريا: المنتخب الأولمبي جاهز لمواجهة غينيا.. ورسالة للاعبين روي فيتوريا يصل المغرب لمؤازرة المنتخب الأولمبي ضد غينيا مؤتمر إبراهيم عادل: جائزة أفضل لاعب لزملائي.. ولم نفعل شيئا حتى الآن مؤتمر ميكالي: مواجهة غينيا تحمل أول أحلامنا.. ولديهم ميزة عنا رباعي مصري في الفريق المثالي لأمم إفريقيا دون 23 عاما عبد الرحمن عاطف: المنتخب الأولمبي يركز على غينيا أولا ثم اللقب
أخر الأخبار
تشكيل مصر الأولمبي - تغييران من ميكالي أمام غينيا 4 دقيقة | منتخب مصر
هالاند الأغلى وصلاح في المركز الثاني.. تعرف على أسعار اللاعبين في فانتازي الدوري الإنجليزي 11 دقيقة | Gamers
تحديد موعد انطلاق الدوري الإسباني 23 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير تونسي: بعد رحيله عن الترجي.. حمدو الهوني يقترب من الدوري السعودي 27 دقيقة | الوطن العربي
تقرير تونسي: بعد فسخ تعاقده مع الإسماعيلي.. فراس شواط على أعتاب الترجي 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
استراحة كأس مصر - النجوم (1)-(1) إنبي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
الطويلة يكشف لـ في الجول حقيقة قيادة النجوم كمدير فني أمام إنبي ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - أوفة أساسي وكابو على دكة بدلاء إنبي.. وهمام يقود النجوم ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 "اطلع برة".. جمهور المحلة يهاجم حارسه أحمد ميهوب 4 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري