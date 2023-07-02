محمود صابر: نستهدف الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.. وعبد الله السعيد قدوتي

أوضح محمود صابر لاعب منتخب مصر الأولمبي أن الفريق لا يستهدف التأهل لأولمبياد باريس 2024 عبر بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما فقط، بل الفوز بالمسابقة.

وسجل صابر أول أهداف مصر في المباراة التي انتهت بالفوز على الجابون 2-0 والتأهل للمربع الذهبي والاقتراب من باريس 2024.

وقال صابر في تصريحات نشرها موقع كاف: "واجهنا منتخبا قويا لكننا انتصرنا على الجابون لأننا نستحق ذلك".

وأضاف لاعب بيراميدز "أردنا التسجيل مبكرا لكن منتخب الجابون دافع بشكل جيد".

وتابع "نحن في تحسن مع تقدم أدوار البطولة، ونأمل أن نلعب بطريقة أفضل كثيرا خلال مباراة نصف النهائي أمام غينيا".

وأوضح في تصريحات أخرى نشرها موقع اتحاد الكرة "نحن فى حالة تركيز تحت قيادة جهاز فني رائع بقيادة روجيرو ميكالي الذي نتعلم منه الكثير".

وواصل "نستهدف الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة ونتمنى أن نكون سبب في رسم الابتسامة على وجوه المصريين".

وأتم "عبد الله السعيد قدوتي وأتعلم منه الكثير وتشبيهي به يجعلنى أزداد فخرا".

وأصبح منتخب مصر الأولمبي على بعد خطوة من التأهل لمسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

وحجز منتخب مصر بطاقة تأهله لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بالفوز على الجابون 2-0 في نهاية مرحلة المجموعات.

واحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية بالفوز على مالي والجابون والتعادل سلبيا مع النيجر.

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

فرص مصر في التأهل للأولمبياد

يتأهل للأولمبياد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة.

بينما يلعب صاحب المركز الرابع أمام نظيره من قارة آسيا في ملحق مؤهل للأولمبياد.

وبذلك يملك منتخب مصر 3 فرص للتأهل لباريس 2024.

أول وأكبر فرصة هي الفوز على غينيا في نصف النهائي ليتأهل مباشرة للأولمبياد دون انتظار.

في حالة الخسارة، فيمكنه الفوز في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ليضمن التواجد في باريس.

أما الفرصة الثالثة فهي ملاقاة رابع آسيا، وذلك في حالة خسارة مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

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ماذا فعلنا من قبل؟

في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد 2012، تأهل الفراعنة بعد الفوز على السنغال في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي النسخة المؤهلة لأولمبياد 2016، خرج منتخب مصر من الدور الأول وفشل في التأهل لريو دي جانيرو.

بينما حصد لقب البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما ضمن التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بعد الفوز في نصف النهائي على جنوب إفريقيا.

موعد مباراة مصر وغينيا والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع غينيا يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة في استاد طنجة.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4.

ويتأهل الفائز بشكل مباشر من المباراة إلى النهائي حيث يلتقي الفائز من لقاء المغرب ومالي والذي يقام في الحادية عشر مساءً من اليوم ذاته.

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