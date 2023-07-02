اتحاد الكرة يرسل أسماء المشاركين في بطولات إفريقيا لـ كاف اليوم

قبل أيام على نهاية الدوري المصري الممتاز يستعد اتحاد الكرة لإرسال أسماء الفرق المشاركة في البطولات القارية الإفريقية اليوم الأحد.

ويأتي إرسال اتحاد الكرة لأسماء الفرق بعد أن ضمن كل فريق مقعده المؤهل لكل بطولة.

ويشارك من مصر 4 فرق يتم تقسيمهم إلى فريقين في دوري أبطال إفريقيا وآخرين في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

في دوري أبطال إفريقيا سيشارك كل من الأهلي حامل لقب البطولة وبيراميدز الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه.

وفي كأس الكونفدرالية سيشارك كل من فيوتشر للمرة الثانية على التوالي والزمالك صاحب لقب البطولة في 2019.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 68 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني مع وجود 4 مباريات مؤجلة للفريق الأحمر.

ويأتي فيوتشر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الرابع.

ويتبقى 3 مبارايات على نهاية الدوري لكل من بيراميدز والزمالك وفيوتشر.

وكان كاف قد أرسل للاتحادات المحلية يخطرهم بضرورة إرسال أسماء الفرق المشاركة في بطولاته بالموسم المقبل بنهاية شهر يونيو.