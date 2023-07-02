سيتي يعير مهاجمه الشاب إلى هال

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الأحد إعارة مهاجمه ليام ديلاب لفريق هال سيتي لمدة موسم.

سيقضي اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا الموسم المقبل مع النمور، حسب بيان النادي.

في الموسم الماضي، سجل المهاجم 3 أهداف في 22 مباراة مع ستوك قبل أن ينضم إلى بريستون نورث إند حتى نهاية موسم 2022/23، حيث خاض 15 مباراة.

وأنهى هال سيتي الموسم الماضي بدوري القسم الثاني بإنجلترا في المركز 15.

وخاض ديلاب 6 مباريات مع سيتي منذ أول ظهور له في سبتمبر 2020، عندما سجل هدفًا رائعًا في الفوز 2-1 في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين على بورنموث.

وظهر ديلاب لأول مرة في الدوري الإنجليزي ضد ليستر في سبتمبر 2020، قبل الظهور في دوري أبطال أوروبا خارج أرضه أمام سبورتنج لشبونة في فبراير 2021.

حين انتقل إلى ستوك انضم ليام إلى والده روري ديلاب الذي يعمل في منصب المدرب المساعد لستوك سيتي.

ولعب ديلاب الأب في أكثر من فريق في إنجلترا منها ستوك سيتي لسبع سنوات، واشتهر بتنفيذه لرميات التماس بعيدة المدى إلى منطقة الجزاء.

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