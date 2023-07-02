خبر في الجول - زد يحصل على توقيع محمد إسماعيل مدافع إنبي

الأحد، 02 يوليه 2023 - 13:18

كتب : عمرو نبيل

محمد إسماعيل - إنبي - الزمالك

يسعى نادي زد لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل استعدادا للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com إن زد قد حصل على توقيع محمد إسماعيل مدافع إنبي عقب جلسة مع اللاعب ليلعب في صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وكان مصدر من زد قد كشف لـ FilGoal.com عن اتفاق النادي مع شادي حسين لاعب الأهلي ليضمه أيضا بالموسم المقبل.

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وضمن زد صعوده للدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل بعد أن حسم صدارة مجموعة القاهرة.

ويلعب إسماعيل مع إنبي منذ عام 2020.

صاحب الـ 23 عاما شارك خلال الموسم الحالي مع إنبي في 41 مباراة.

وسبق لزد أن شارك في الدوري المصري الممتاز من قبل ولكن تحت مسمى نادي مصر.

محمد إسماعيل إنبي زد الدوري المصري
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