تقرير: النصر السعودي يستهدف ضم دي خيا

الأحد، 02 يوليه 2023 - 12:47

كتب : FilGoal

دافيد دي خيا

يستهدف نادي النصر السعودي ضم الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الذي انتهى عقده مع الشياطين الحمر بنهاية شهر يونيو.

نادي مانشستر يونايتد أوضح في بيان موقف دي خيا بعد نهاية عقده يوم 30 يونيو، إذ ذكر النادي أن "المباحثات لا تزال جارية" فيما يخص تجديد عقده.

وأوضحت جريدة ذا صن أن النصر يحاول ضم دي خيا في صفقة انتقال حر.

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ويحاول الجانب السعودي إغراء الحارس الإسباني براتب يصل إلى 290 ألف يورو أسبوعيا.

دي خيا كان يتقاضى راتبا كبيرا في مانشستر يونايتد، لكن من المتوقع أن ينخفض راتبه في حالة توقيع عقد جديد، وهو ما يعتمد عليه النصر في سعيه لضم الحارس.

انتقال دي خيا للنصر سيعيد تعاونه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في يونايتد.

ماذا حدث في يونايتد؟

وأصدر مانشستر يونايتد تقريرا بشأن موقف لاعبيه الذين تنتهي إعاراتهم وعقودهم في 30 يونيو 2023.

وأبرز ما أتى في هذا التقرير كان موقف دي خيا، إذ أوضح النادي أن "المباحثات لا تزال جارية" فيما يخص تجديده.

على مستوى حراسة المرمى عاد دين هندرسون بعد نهاية إعارته مع نوتنجهام فورست، حيث كان أساسيا قبل تعرضه لإصابة. فيما فاز ماتي كوفار بالدوري التشيكي مع سبارتا براج.

أما في الدفاع يعود إريك بايلي من مارسيليا، وألفارو فيرنانديز من بريستون نورث إيند، وإيثان لايرد من كوينز بارك رينجرز، وأليكس تيليس من إشبيلية.

بينما تم تسريح الثنائي أكسيل توانزيبي (أعير إلى ستوك سيتي) وديشون بيرنارد (أعير إلى بورتسموث) تمهيدا لانضمام كل منهما إلى فريقه الجديد كلاعب حر.

وإلى خط الوسط، يعود أماد ديالو بعد إعارة ناجحة مع سندرلاند فاز فيها بجائزة لاعب العام للفريق، ويعود التونسي حنبعل مجبري بعد موسم جيد مع بيرمنجهام سيتي.

وسيعود رباعي الناشئين ويل فيش (هيبرنيان) وتشارلي ماكنيل (نيوبورت كاونتي) وتشارلي سافيدج (فورست جرين روفرز) وشولا شوريتاير (بولتون واندررز) بعد نهاية إعاراتهم جميعا.

وأخيرا قضى إيثان جالبرايث الموسم معارا في صفوف سالفورد سيتي، ولكنه لن يعود، حيث انتقل إلى ليتون أورينت بصورة نهائية.

أما عن المعارين إلى مانشستر يونايتد، فسيعود مارسيل سابيتزر لاعب الوسط إلى بايرن ميونيخ، ويعود المهاجم الهولندي فاوت فيجورست إلى بيرنلي.

أما الحارس جاك بوتلاند فقد انتقل إلى رينجرز الاسكتلندي.

وأنهى مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي في المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا، كما فاز بكأس الرابطة ونال وصافة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ديفيد دي خيا مانشستر يونايتد النصر
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