مؤتمر ميكالي: التوازن جلب لنا الفوز ضد الجابون.. وسنقاتل من أجل حلمنا المزدوج

الأحد، 02 يوليه 2023 - 11:13

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - مدرب منتخب مصر الأولمبي

يرى روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي إن التوازن الذي لعب به فريقه ضد الجابون كان هو مفتاح الفوز.

وحقق منتخب مصر الفوز على الجابون بهدفين دون مقابل في ختام دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وتأهل منتخب مصر كمتصدر للمجموعة الثانية.

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وقال ميكالي خلال المؤتمر الصحفي: "مواجهة الجابون كانت صعبة لكننا تمكنا من فك طلاسم دفاعهم وحققنا الهدف بالفوز والاحتفاظ بالصدارة والمرور نحو الهدف الأكبر بالتأهل لأولمبياد باريس".

وتابع "تخيلنا هذا السيناريو للمباراة والجابون قدموا مباراة قوية خاصة في الدفاع والإعداد من الدفاع للهجوم وكنا بحاجة لتسجيل هدف وبالفعل أصحبت الأمور أفضل بعد التقدم ومع ضغطنا المتواصل حصلنا على ركلة جزاء وسجلنا الثاني".

وشدد "كنت قلقا لأننا لم نصنع الفرص التي نسجل من خلالها بشكل مبكر ولأنها كانت مباراة حاسمة ولكنها لم تكن مستحيلة وكان هناك منتخب يقاتل على الجبهة الأخرى من أجل الصدارة ولذلك كنا بحاجة للفوز وقابلنا لحظات صعبة ولكن التوازن الي لعبنا به بين الدفاع والهجوم صنع الفوز".

وأضاف "هناك مباراة صعبة تنتظرنا في دور قبل النهائي أمام منافس قوي وهو غينيا ولكننا سنقاتل من أجل الدفاع عن حلمنا المزدوج ببلوغ الأولمبياد وإحراز اللقب".

وسيلعب منتخب مصر ضد غينيا يوم الثلاثاء المقبل في دور نصف النهائي.

ويمتلك منتخب مصر ثلاثة فرص لبلوغ أولمبياد باريس 2026، الأولى بالفوز على غينيا والتأهل مباشرة وفي حالة الخسارة سيحتاج للفوز في مباراة الثالث والرابع.

وفي حالة حصول منتخب مصر على المركز الرابع سيلعب في ملحق التأهل ضد منتخب من قارة آسيا للتأهل.

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