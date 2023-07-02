مواعيد مباريات الأحد 3 يوليو 2023 - الأهلي ضد فيوتشر
الأحد، 02 يوليه 2023 - 10:46
كتب : FilGoal
يستأنف اليوم الأهلي مبارياته في الدوري المصري الممتاز بمباراة مؤجلة من الجولة الـ 24.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 3 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
فيوتشر × الأهلي.. 8:30 مساء - أون تايم سبورتس.
ربع نهائي يورو تحت 21 عاما
إنجلترا × البرتغال.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.
فرنسا × أوكرانيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.
الكأس الذهبية
أمريكا × ترينداد وتوبامو.. 2:00 صباحا.. قناة الكأس الرياضية
جامايكا × سنت كيتس ونيويس.. 2:00 صباحا.. قناة الكأس الرياضية.
المكسيك × قطر.. 4:00 صباحا.. قناة الكأس الرياضية.
هندوراس × هايتي.. 4:00 صباحا.. قناة الكأس الرياضية.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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