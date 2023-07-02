مواعيد مباريات الأحد 3 يوليو 2023 - الأهلي ضد فيوتشر

وكيله: هناك مهلة أمام الزمالك عقب نهاية الموسم لتفعيل بند شراء بلحاج من أسوان

هاني سعيد: هذه حقيقة مفاوضات بيراميدز مع إمام عاشور وطارق حامد

مرتجي لـ في الجول: لم أشاهد لاعب لاتيني مثل كينو.. وكولر كان معروض لتدريب منتخب مصر

حارس فيوتشر لـ في الجول: لم أوجه شتائم إلى كهربا.. علاقتي به قوية وأحترم كل لاعبي الأهلي

خدمة في الجول – رحلات مجانية لجمهور الأهلي لحضور مباراة الإسماعيلي.. تعرف على مكان التجمع

"مش هتاخد غير نصيبك".. ظاهرة إهدار الوقت في الدوري المصري

مران الأهلي - السولية يبدأ الجري حول الملعب

خبر في الجول - أحمد خطاب يقود فاركو مؤقتا خلفا لـ العشري